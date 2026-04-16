美 인종차별 연구하던 중 사형수와 인연

"자기가 하지 않은 일 책임 져" 무죄 주장

영국 출신의 한 평범한 여성이 미국인 사형수와 결혼해 논란이 불거졌다. 이 여성은 미국의 인종차별에 대해 연구하던 중 사형수와 인연을 맺게 된 것으로 전해졌다.

영국 ITV 방송은 지난 13일(현지시간) 사형수와 사랑에 빠진 영국 여성 티아나 크라스니키(31)의 사연을 전했다. 크라스니키는 살인 혐의로 미국 교도소에 복역 중인 제임스 브로드낙스(37)와 결혼하기 위해 미국 텍사스로 거처를 옮긴 상태다.

브로드낙스는 2008년 19세였던 당시 자기 사촌과 함께 성인 남성 2명을 총기로 살해한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 그의 사형 집행은 오는 30일로 예정됐으며, 텍사스주 헌츠빌 교도소에서 약물 주사형으로 생을 마감할 예정이다.

사형수 제임스 브로드낙스(오른쪽)와 결혼한 티아나 크라스니키. 페이스북 AD 원본보기 아이콘

그러나 두 사람은 지난 14일 현지에서 결혼식을 올렸다. 식은 교도소에서 진행됐으며, 단 20분만 짧게 진행됐다. 두 사람의 접촉은 허용되지 않았고, 교도소의 삼엄한 감시 아래 가림막을 사이에 둔 채 이뤄졌다.

크라스니키는 이번 결혼에서 가족의 지지를 받지 못했다고 전했다. 그는 ITV에 "아무에게도 연락받지 않았지만 괜찮다"며 "누구도 원망하지 않고, 아무도 이해할 거라 생각하지 않는다"고 심경을 전했다.

두 사람은 2024년 처음 만난 것으로 전해졌다. 크라스니키는 미국 사법 제도에 뿌리내린 인종 차별에 대해 연구하던 중 브로드낙스와 연락이 닿았고, 두 사람은 이메일과 연락을 주고받으며 교류했다.

크라스니키는 브로드낙스에 대해 "매우 똑똑하고 말솜씨가 좋으며, 예의 바른 사람"이라며 "믿기 어렵겠지만 그에게는 도덕적 기준이 있다"고 주장했다.

그는 브로드낙스가 무죄라고 주장한다. 그 이유에 대해 "흉기와 피해자의 옷에서 나온 DNA가 브로드낙스가 아닌, 공범으로 지목된 사촌 데마리우스 커밍스와 일치하기 때문"이라고 설명했다. 데마리우스 또한 종신형으로 복역 중인데, 그는 최근 과거 범죄가 자신의 단독 범행이라고 자백한 것으로 전해졌다.

크라스니키는 브로드낙스의 자백에 대해서도 "조사 당시 그는 마약류의 일종인 펜시클리딘에 취해 있었다"며 "자기가 하지 않은 일에 대해 거의 모든 책임을 졌다"고 주장했다.

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그러면서 "판사는 마지막 순간까지 아프리카계 미국인 배심원을 모두 배제했다"며 "미 헌법 수정 제14조의 평등 보호 조항을 위반한 것"이라고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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