시설·전시·행사·운영 전반 '실행 중심' 세부 실행계획 점검

(재)2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 '조직위')는 지난 15일 여수시청소년해양교육원 강당에서 ＇2026여수세계섬박람회 세부실행계획 수립＇보고회를 개최했다.

보고회에는 박수관 조직위원장, 정현구 여수시장 권한대행을 비롯해 도·시의원, 이사, 자문위원 등 관계자 100여 명이 참석했다. 이번 보고회는 시설조성, 전시연출, 행사운영, 회장운영 등 분야별 세부실행계획을 면밀히 점검하고, 관계 전문가 및 유관기관의 의견을 수렴하여 실행계획의 완성도를 높이기 위해 마련됐다.

여수세계섬박람회 조직위는 지난 15일 여수시청소년해양교육원 강당에서 '2026여수세계섬박람회 세부실행계획 수립' 보고회를 개최했다. 섬박람회 조직위 제공 AD 원본보기 아이콘

조직위는 그동안 용역의 전문성과 객관성 확보를 위해 착수 보고를 시작으로 중간보고, 조직위·총감독단·대행사 간 정례회의, 전문가 자문회의 등 다양한 의견수렴 절차를 거쳐 계획의 완성도를 높여왔다고 밝혔다.

특히, 2025년 10월 최종보고회를 통해 박람회의 기본 방향과 구성, 주요 콘텐츠를 담은 종합실행계획을 확정했으며, 이번 보고회에는 현장 중심의 세부실행계획으로 발전시켰다.

구체적인 내용으로는 행사장 공간 구성과 관람 동선, 편의시설 배치, 부스 운영계획 등 실제 현장에 적용 가능하도록 설계했으며, 섬박람회 정체성을 반영한 랜드마크 및 전시·연출 계획도 명확히 구현했다.

공연·전시·체험 프로그램은 참여 주체와 콘텐츠를 구체화하고, 운영 횟수와 방식 등 세부 실행방안을 마련했으며, 물자 반입, 시설 배치, 방송 및 안내체계 등 운영매뉴얼 수준으로 고도화했다는 점에서 의미가 크다.

조직위는 보고회에서 제시된 의견을 반영해 운영매뉴얼 제작 등 분야별 후속 조치를 추진할 계획이다.

박수관 조직위원장은 "분야별 세부실행계획이 유기적으로 연계될 때 행사 전반의 완성도를 높일 수 있다"며 "전문가 의견을 적극 반영해 세계적인 수준의 섬박람회로 만들어 나가겠다"고 강조했다.

정현구 여수시장 권한대행은 "이번 보고회는 섬박람회의 성공개최를 위한 실행력을 한층 강화하는 중요한 계기"라며 "현장에서 실제로 작동하는 실효성 있는 계획을 바탕으로 완성도 높은 박람회를 준비해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 전라남도와 여수시가 공동 주최하고 조직위가 주관하는 국제행사로, 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 돌산 진모지구, 개도 및 금오도 일원, 여수세계박람회장에서 개최된다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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