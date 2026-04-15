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국내 물감 제조 전문기업 알파색채가 새로운 수채화 라인을 선보이며 시장 확대에 나섰다.

알파색채는 최고급 전문가용 'AWC 수채화 물감'과 입문자부터 전문가까지 활용 가능한 '알파 프로 수채화 물감' 등 2종을 새롭게 출시했다고 밝혔다. 이번 신제품은 1962년부터 64년간 축적해 온 제조 기술과 연구 경험을 바탕으로, 수채화 본연의 맑음과 색의 깊이를 구현한 것이 특징이다.

'AWC 수채화 물감'은 높은 투명도와 선명도를 바탕으로 수채화 특유의 맑은 표현을 극대화한 전문가용 라인이다. 총 65색 구성으로 폭넓은 색 표현이 가능하며, 레이어링 과정에서 색의 혼탁함을 최소화해 섬세한 작업에 적합하다.

'알파 프로 수채화 물감'은 입문자부터 전문가까지 누구나 부담 없이 사용할 수 있도록 설계됐다. 밝고 선명한 색조를 중심으로 개발됐으며, 덧칠이나 혼색 시에도 색이 탁해지지 않아 기초 단계에서도 안정적인 발색을 경험할 수 있다.

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알파색채 관계자는 "이번 신제품은 작가들이 보다 자유롭게 창작 활동을 펼칠 수 있도록 돕는 전문 미술재료"라며 "전문가뿐 아니라 취미로 미술을 즐기는 분들까지 폭넓은 사용자층이 높은 품질의 수채화를 경험할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

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한편 알파색채는 1975년 국내 최초의 전문가용 수채화물감을 출시한 이래 '솔거', '골드 수채화' 등 다양한 제품을 선보이며 국내 수채화 재료 시장을 이끌어 왔다. AWC 수채화물감과 알파 프로 수채화 물감은 이러한 역사적 계보를 잇는 신제품이다. 알파색채는 앞으로도 미술인의 창작 환경을 지원하는 제품 개발을 지속해 나갈 계획이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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