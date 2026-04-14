동네 주유소 적자경영 불가피

봉쇄 장기화 땐 도산·줄폐업

유통망 왜곡·시장 기능 저하

편집자주 미국·이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 정부는 1997년 유가 자유화 이후 약 30년 만에 석유 최고가격제를 시행했다. 3월13일 첫 시행 이후 약 한 달째, 동네 주유소들이 적자경영에 따른 어려움을 호소하고 있다. 시장 가격 안정을 위해 도입한 석유 최고가격제는 단기적으로는 인플레이션을 완화하면서 긍정적인 효과를 냈지만, 상황이 장기화하면서 기존 유통망을 무너뜨리고 있다는 지적이 나온다. 고착화된 구조적 비용 때문으로 발생하는 손실과 인위적인 가격 고정으로 인한 시장 기능 마비 등 문제를 진단하고, 피해를 줄일 수 있는 방안은 없는지 모색해본다.



13일 경기도 김포에 위치한 한 직영주유소. 가격 안내 전광판에는 숫자 대신 '없음'이라는 문구가 적혔고, 주유기에도 '휘발유 없음'이란 안내문이 붙었다. 저녁 시간 재고가 소진되면서 퇴근길에 주유하려던 운전자들은 발길을 돌려야만 했다.

중동 사태로 유가가 급등하는 가운데 수도권 등 일부 지역에서 휘발유 품절 사태가 발생하고 있다. 이같은 휘발유 품절 사태는 상대적으로 가격이 저렴한 일부 직영주유소를 중심으로 나타난 것으로 보인다. 업계 관계자는 "중동 전쟁 여파로 휘발유 수급 상황이 녹록지 않은 상황에서 일부 직영 주유소에 수급 차질이 빚어졌다"며 "특히 퇴근 시간대 주택가 인근 저가 주유소에 차량이 몰리면서 재고가 빠르게 소진되는 경우가 있다"고 말했다.

13일 경기도 김포 한 주유소 주유기에 '휘발유 없음' 안내문이 붙어 있다. 독자 제공 AD 원본보기 아이콘

다만, 해당 주유소에는 14일 오전 10시 공급이 재개됐다. 통상 휘발유 수급이 원활하지 않을 경우에는 자영 주유소에 우선적으로 물량이 배분되고, 이후 정유사가 직접 운영하는 직영 주유소로 공급이 이어진다. 이 과정에서 직영주유소가 일시적인 재고 공백을 겪은 것이다.

반면, 경기 용인시에서 주유소를 운영하는 자영업자 김모씨는 이날 "다른 주유소보다 10원만 비싸도 손님이 바로 끊겨 하루 판매량이 절반 이하로 줄었다"면서 "차라리 문을 닫는 게 나을 것 같다"고 말했다.

김씨는 "주변에서도 하나둘씩 문을 닫고 있어서 남의 일 같지 않다"면서 "판매 가격을 못 올리는 상황에서 카드 수수료와 인건비는 계속 빠져나가니까 결국 장사를 하면 할수록 손해"라고 덧붙였다.

경기도 용인에 위치한 농협알뜰주유소. 손님이 드물어 한산한 모습이다. 서믿음 기자 원본보기 아이콘

이처럼 현장의 비명이 커지는 배경에는 '석유 최고가격제'가 시장 흐름을 충분히 반영하기 어려운 구조적 한계가 있다는 점이 지목된다. 특히 3차 최고가격 동결로 시장 가격과의 괴리가 더 벌어졌다. 가격 안정을 위한 불가피한 조치였지만 장기화되며 비용과의 괴리가 누적되는 모습이다. 주유소들은 정부의 눈총에 판매가를 억지로 억누르며 '벙어리 냉가슴' 앓듯 적자를 감내하는 실정이다.

주유소 유형별로 양상은 다르지만 직영·자영·알뜰 주유소 모두 수익성 부담이 커진 상황이다. 직영주유소는 정유사가 직접 운영하며 상대적으로 가격을 낮게 유지할 수 있지만 그만큼 손실을 감내해야 하는 구조다. 자영주유소는 개인 사업자가 운영하는 만큼 가격 경쟁력이 떨어질 경우 수요 이탈을 직접적으로 겪는다. 알뜰주유소는 정부 지원을 통해 낮은 가격으로 공급받는 구조였지만, 최고가격제 시행 이후 일반 주유소와 가격 차이가 줄어들며 기존 경쟁력이 약화됐다.

서울 성동구에서 직영주유소를 운영하는 이씨는 "아침부터 온종일 손님이 끊이지 않았다"면서 "차가 몰리는 날에는 도로와 보행길이 뒤엉켜 위험한 상황도 발생한다"고 말했다. 다만 유입이 늘어난다고 해서 수익성이 개선되는 구조는 아니다. 판매가를 낮게 유지하는 탓에 물량이 늘수록 손실이 커지는 상황이다. 한 주유소 관계자는 "직영주유소가 정부 압박을 가장 크게 받는 것 같다"고 말했다.

기존 '저가 공급' 축이던 알뜰주유소도 직접적인 영향을 받고 있다. 정부 지원 정책으로 낮은 가격을 유지해왔던 알뜰주유소는 일반 주유소와 가격 차이가 줄면서 차별성이 약화됐다. 알뜰주유소 운영자들은 전반적으로 지난 2월 대비 손님이 줄면서 매출 자체가 감소하고 있다고 입을 모았다.

13일 오전 11시께 방문한 서울 성동구 주유소는 알뜰주유소보다 저렴한 주유소로 알려지면서 차량 행렬이 이어졌다. 장보경 기자 원본보기 아이콘

서울 광진구에서 알뜰주유소를 관리하는 김모씨는 "단골손님이나 화물차를 모는 고객들까지 전반적으로 요즘 잘 오지를 않으면서 판매량이 눈에 띄게 줄었다"면서 "일부 고객들은 알뜰주유소라고 해서 찾아왔는데 직영주유소보다 비싸다면서 불평을 늘어놓기도 했다"고 말했다. 그는 "임대 형태로 운영되는 주유소들은 고정비 부담이 더 커서 주변 주유소들이 경영난을 호소하고 있다"면서 "올 하반기 폐업하는 주유소가 더 늘어날 것"이라고 우려했다.

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결국 일부 주유소에서는 가격 인상 움직임까지 나타나며 정책 효과의 한계가 드러나고 있다. 이날 서울 휘발유 평균 가격은 2027원, 경기도는 2001원으로 집계됐다. 한국석유유통협회 관계자는 "실제 영업이익률이 1%에도 못 미치는 상황"이라면서 "주유소를 위한 대책은 턱없이 부족한 상황"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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