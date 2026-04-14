과학기술연합대학원대학교(UST)는 14일 대학본부에서 한국생명공학연구원(KRIBB·생명연)·한국기계연구원(KIMM·기계연)·한국식품연구원(KFRI·식품연)·베트남 하노이과학기술대학교(USTH)와 과학기술 인재 양성에 상호 협력하는 내용의 다자간 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

(왼쪽부터) 류석현 기계연 원장, 딩 티 마이 탄 하노이과기대 총장, 강대임 UST 총장, 권석윤 생명연 원장, 백현동 식품연 원장이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 과학기술연합대학원대학교 AD 원본보기 아이콘

협약은 베트남 현지 학생을 UST 국가연구소 스쿨에 유치해 세계 수준의 인재로 양성하고, 졸업 후 동문 네트워크를 활용해 양국 간 중장기 상호협력 관계를 강화하는 데 목적을 둔다.

협약식에는 강대임 UST 총장, 권석윤 생명연 원장, 류석현 기계연 원장, 백현동 식품연 원장, 딩 티 마이 탄(Dinh Thi Mai Thanh) USTH 총장 등 30여명이 참석했다.

이 자리에서 참석자들은 ▲생명연·기계연·식품연 스쿨의 USTH 학생 대상 협약에 따른 석·박사과정 학생 선발 및 학위과정 운영 ▲USTH 학생 대상 글로벌 인턴십 운영 ▲교원·연구원·직원 교류 ▲학술·연구 교류 및 심포지엄 개최 등의 운영 방향을 논의했다.

협약식 이후에는 생명연 스쿨로 이동해 해외생물소재연구센터를 둘러보는 랩투어도 진행했다.

강 총장은 "베트남 현지의 우수 학생을 국가연구소 스쿨에 유치해 세계적 인재로 양성하고, 졸업 후에는 이들이 동문 네트워크를 형성해 양국이 보다 발전적인 연구개발 협력을 이끌어갈 수 있길 기대한다"고 말했다.

한편 USTH는 2009년 베트남 교육훈련부와 프랑스 고등교육부 간 협정으로 설립된 베트남 현지 국립대로, 2026년 베트남 대학 순위에서 6위를 기록했다.

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UST는 베트남 등 주요 유망국의 우수 대학과 협력망을 구축해 국가별 우수 인재가 국가연구소 스쿨에서 활동할 수 있도록 앞으로도 협약을 통한 인재 선발을 확대할 계획이다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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