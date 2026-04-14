최소 155억원 수령한 것으로 추정

용역비 외 10억 배당 수령도

가수 임영웅이 지난해 최소 155억원의 정산금과 배당금을 수령한 것으로 파악된다.

14일 전자공시시스템에 따르면 임영웅은 소속사 물고기뮤직으로부터 용역비 145억6428만원, 배당금 10억원 등을 받은 것으로 추정된다. 1인 기획사의 구조를 고려할 때 해당 금액은 사실상 임영웅에게 지급된 정산금으로 보인다.

임영웅. 사진 물고기뮤직 AD 원본보기 아이콘

물고기뮤직의 2025년 영업수익(매출액)은 320억1662만원으로 전년 289억2100만원 대비 약 10% 증가했다. 당기순이익도 93억4658만원을 기록했다. 공연과 음반, 디지털 콘텐츠를 중심으로 안정적인 수익 구조가 형성된 것으로 분석된다.

매출 구성을 살펴보면 음원·음반·공연 수입이 195억5609만원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 특히 미디어 콘텐츠 부문이 눈에 띄는 성장세를 기록했다. 유튜브 등 플랫폼 기반 수익은 전년 4억7000만원에서 67억4316만원으로 14배 이상 증가하며 전체 실적 상승을 견인했다. 반면 광고 매출은 21억3333만원으로 전년 33억 4551만원보다 다소 감소했다.

물고기뮤직은 지난해 총 20억원의 중간배당을 실시했다. 임영웅은 이 회사 지분 50%를 보유한 최대 주주로, 지분율에 따라 10억원의 배당금을 받았다. 이에 따라 정산금 성격의 용역비와 배당금을 합산한 임영웅의 지난해 총수익은 155억6428만원에 달한다는 해석이 나온다.

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한편, 물고기뮤직의 이번 수익률과 관련해 1인 기획사 체제 특성상 수익이 아티스트에게 집중되는 구조가 반영된 결과로 보는 시각이 상당하다. 음원, 공연, 콘텐츠를 아우르는 활동으로 향후에도 안정적인 성장세가 가능하다는 평가다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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