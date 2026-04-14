경기 수원남부소방서가 수원시, 경기도 농아인협회와 함께 청각장애인 가정에 주택용 소방시설을 무료 설치한다.

수원남부소방서는 올해 말까지 청각장애인 가정을 직접 방문해 가구당 소화기 1대와 주택용 화재경보기 2대를 설치한다고 14일 밝혔다. 이번에 설치하는 화재경보기는 화재 발생 시 강한 불빛으로 위험을 알리는 시각 경보기능을 내장하고 있다.

수원남부소방서 이정재 소방위가 청각장애인 가정을 방문해 화재경보기를 설치하고 있다. 수원남부소방서 제공 AD 원본보기 아이콘

청각장애인 맞춤형 안내문도 함께 제공해 누구나 쉽게 소화기 사용법 및 화재감지기 작동원리와 유지관리 방법 등을 알 수 있게 했다.

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박정훈 수원남부소방서장은 "안전 사각지대 해소를 위해 취약계층을 위한 맞춤형 안전대책을 지속적으로 추진하겠다"며 "수원시 안전정책과와 경기도 농아인협회 수원지회에도 깊은 감사의 말을 전한다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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