니콜라 파리 사장, 한국 부임 첫 기자 간담회



“한국서 미래 모빌리티 혁신 선도해 나갈 것”

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 르노 그룹의 '퓨처레디(futuREady) 플랜'에 따른 한국시장에서의 중장기 실행 계획을 발표했다.

르노코리아 CEO 기자 간담회(좌측부터 르노코리아 니콜라 파리 사장, 최성규 연구개발 고문). 르노코리아 제공 AD 원본보기 아이콘

르노코리아 니콜라 파리(Nicolas PARIS) 사장은 14일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 기자 간담회에서 ▲2028년부터 차세대 르노 전기차의 부산공장 생산과 생산 경쟁력 강화를 위한 국내 전기차 배터리 공급망 구축 ▲2027년 SDV(Software-Defined Vehicle, 소프트웨어 정의 차량) 첫 출시와 이후 자율주행 레벨2++와 AIDV(AI-DefinedVehicle, 인공지능 정의 차량)로 전환 가속화 ▲콘셉트 결정 이후 신차 개발 기간 2년 이내로 단축 ▲수평적 파트너십 아래 미래 혁신을 향한 동반성장 생태계 구축 등을 주요 골자로 하는 중장기실행 계획을 발표했다.

르노코리아는 2024년 D세그먼트 SUV '그랑 콜레오스'와 2026년 E세그먼트 크로스오버 '필랑트'를 시장에 선보이며 회사의 재도약 기틀을 마련하기 위해 2022년부터 시행해 온 오로라 프로젝트를 성공적으로 완수했다.

이어 르노코리아는 최근 르노 그룹이 발표한 새로운 중장기 전략 '퓨처레디(futuREady) 플랜'에서도 그룹의 유럽 외 글로벌 시장 성장을 위한 핵심축이자 D/E 세그먼트의 전략적 허브(HUB)로서 역할을 재확인받았다.

순수 전기차와 하이브리드 E-Tech를 전동화 전략의 두 축으로 함께 이어간다는 르노 그룹의 전략에 따라 르노코리아도 2029년까지 매년 한 대의 새로운 전동화 모델을 국내 시장에 선보일 예정이다. 특히 2028년부터는 차세대 르노 전기차를 부산공장에서 생산해 출시한다. 르노코리아는 부산공장에서 생산할 차세대 전기차의 경쟁력을 높이기 위한 방안으로 전기차 배터리의 국내 공급망 조성도 함께 진행할 계획이다.

르노코리아는 2027년 첫 SDV 출시를 시작으로 AIDV로의 전환을 위해 르노코리아 연구진들과 여러 파트너사 간의 수평적 협업 관계를 확대해 나가겠다고도 밝혔다. 이를 통해 도심과 고속 주행 환경에서 모두 구현 가능한 레벨2++ 수준의 E2E(End to End, 엔드투 엔드) 방식 파일럿 주행 기능과 차세대 AI OpenR 파노라마시스템을 적용해 차량을 지능형 동반자로 변화시킨다는 계획이다.

이 밖에 부산공장을 스마트 제조 허브로 발전시켜 나가는 한편, 르노 그룹의 신차 개발 기간 목표에 맞춰 신차 콘셉트 결정부터 생산 개시까지의 개발 기간을 2년 이내로 단축할 방침이라고도 강조했다.

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니콜라 파리 르노코리아 사장은 "르노코리아는 퓨처레디 전략 아래, 2028년 부산공장에서 르노의 차세대 전기차 생산, 그리고 2027년 SDV 출시와 AID로의 도약을 준비하고 있다"면서 "이를 위해 생산 경쟁력 강화를 위한 국내 전기차 배터리 공급망과 수평적 파트너십 아래 동반성장 생태계를 구축하겠다. 이를 통해 한국에서 미래 모빌리티 혁신을 선도해 나가겠다"고 말했다.

르노코리아 니콜라 파리 사장이 기자 간담회에서 발표를 하고 있다. 원본보기 아이콘

지난달 10일 르노 그룹이 발표한 '퓨처레디(futuREady) 플랜'에 따라 르노 그룹에 속한 네 개 브랜드 중 하나인 르노 브랜드는 ▲유럽 내 브랜드입지 강화 ▲전 라인업으로 전동화 확대 ▲유럽 외 글로벌 시장 강화 등 세 가지를 핵심 동력으로 설정하고, 유럽과 글로벌 시장에서 2030년까지 26종의 신차 출시와 연간 200만대 이상 판매 달성을 목표로 세웠다. 한국은 인도, 중남미와 함께 유럽 외 글로벌 시장 성장을 위한 핵심 축이자 D/E 세그먼트를 위한 전략적 허브로 역할을 기대받고 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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