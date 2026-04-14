복합·상업·지원시설·주차장·종교용지 공급

5월 6~7일 접수·입찰 진행…11일 계약

5년·10년 무이자 분할납부 조건 적용

광주도시공사가 광주 남구 압촌동·지석동 일원 준공산업단지 분양 용지를 공급한다. 에너지밸리 산업단지와 남구 도시첨단산업단지 내 복합·상업·지원시설·주차장·종교용지 등이 대상이다.

14일 광주도시공사에 따르면 이번 공급 대상은 에너지밸리 산단 내 복합용지와 상업용지, 지원시설용지, 주차장용지, 남구 도시첨단산단 내 복합용지와 상업용지, 종교용지다. 필지 용도에 따라 공급 방식과 입주 자격이 다르게 적용된다.

광주도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

복합용지는 추첨 방식으로 공급한다. 신청자는 일반 실수요자로서 광주경제자유구역청 입주 심사를 통과해야 한다. 상업·지원시설·주차장·종교용지는 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 '온비드'를 통한 경쟁입찰 방식으로 공급한다. 공급 예정 금액 이상 최고가 입찰자를 낙찰자로 결정한다.

복합용지는 5월 6일 광주도시공사 1층 분양상담실에서 방문 접수를 진행한다. 7일부터 8일까지 광주경제자유구역청 입주 심사와 계약 절차를 거친다.

일반용지는 5월 6일 오전 10시부터 7일 오후 4시까지 온비드에서 전자입찰서를 접수한다. 개찰은 8일 오전 10시에 진행한다. 최종 분양 계약은 두 용지 모두 5월 11일 체결한다.

광주도시공사는 계약조건 선택형 대금 납부 방안을 적용한다. 분양대금 10%를 계약금으로 납부한 뒤 잔여 대금은 10년 무이자 분할납부 또는 5년 무이자 분할납부 가운데 선택할 수 있다. 납부 약정일 이전 선납 시 할인율을 적용한다. 분양대금 연체 시 연 7.5% 지연손해금이 부과된다.

AD

김승남 광주도시공사 사장은 "이번 분양 용지 공급은 지역 산업 성장 기반 확보와 입주 기업 안정 정착 지원에 목적이 있다"며 "무이자 분할납부 조건이 지역경제 활성화와 기업 유치에 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>