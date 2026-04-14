유치원·초중고 127개교 지원
학교당 기본 지원금 2000만원으로 상향

서울 강서구(구청장 진교훈)가 관내 유치원과 초·중·고등학교 등 127개교에 올해 교육경비 보조금 총 28억원을 지원했다고 14일 밝혔다. 지난해 20억원보다 8억원, 40% 늘어난 규모다. 지원 대상은 유치원 45개원, 초등학교 35개교, 중학교 22개교, 고등학교 23개교, 특수학교 2개교다.

진교훈 강서구청장. 강서구 제공.

진교훈 강서구청장. 강서구 제공.

AD
원본보기 아이콘

사업은 크게 다섯 갈래다. 학교 지원사업으로 진로·방과 후 프로그램 운영과 시설 개선, 유치원 외부 체험활동을 지원한다. 학교당 기본 지원금은 지난해 1500만원에서 2000만원으로 올렸다. 초·중학교는 학생 수에 따라 100만~500만원을 추가 지원해 학교 규모별 형평성도 반영했다.


AI·코딩·취업·예체능 등 학교별 특성에 맞는 사업을 뽑는 공모 선정사업 예산은 지난해 2억8400만 원에서 4억7500만원으로 확대됐다. 이 밖에 특수학급 보조 인력 지원, 가방 안전덮개 지원, 강서양천교육지원청과의 협력을 통한 국악관현악단 운영 등도 함께 추진된다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"하루 8000그릇 팔아요" 연매출 352억…노신사부터 젊은 외국인까지 '60년 맛집'의 위엄 "하루 8000그릇 팔아요" 연매출 352억…노신사부터...
AD

구 관계자는 "교육경비 보조금을 대폭 확대해 더 많은 학교와 학생에게 혜택이 돌아가도록 했다"며 "공교육의 질을 높이고 경쟁력을 강화할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


김민진 기자 enter@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈