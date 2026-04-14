실시간 모니터링으로 신뢰성 강화

와디즈는 사전 승인을 폐지하고 전 과정 인공지능(AI) 모니터링을 도입해 메이커가 프로젝트를 바로 개시할 수 있는 환경을 마련했다고 14일 밝혔다.

메이커는 이날부터 승인 대기 없이 당일 바로 프로젝트를 시작할 수 있다. 와디즈는 이를 통해 아이디어를 가진 누구나 더 쉽고 빠르게 펀딩에 도전할 수 있는 플랫폼으로 진화한다는 계획이다.

와디즈는 사전 승인을 폐지하고 전 과정 인공지능(AI) 모니터링을 도입했다. 와디즈 AD 원본보기 아이콘

와디즈는 2024년 'AI 심사', 2025년 AI 에이전트 'WAi' 등 AI 기술을 플랫폼 전반에 도입해 누구나 쉽게 펀딩을 시작할 수 있도록 서비스를 지속해서 고도화해왔다. 축적된 AI 역량을 기반으로 사전 승인 없이도 프로젝트를 열 수 있는 구조로 전환했다.

AI 모니터링 시스템은 펀딩 프로젝트의 상세 내용과 리워드, 커뮤니티 반응을 실시간으로 모니터링해 리스크를 자동으로 감지한다. 이슈의 심각도를 와디즈 정책에 따라 판단하고, 메이커에게 수정을 요청하거나 문제가 있을 경우 즉시 비노출 처리하는 등 단계별로 대응한다. 사전 승인에서 전 과정 AI 모니터링으로 전환하면서 프로젝트를 바로 시작할 수 있게 된 동시에, 플랫폼 신뢰성도 한층 강화된다.

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와디즈 관계자는 "아이디어를 가진 누구나 도전하고 국내외 서포터와 이어질 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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