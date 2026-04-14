7년간 공공기후기술 실증·국제재원 연계…R&D 성과 해외사업 확장

과학기술정보통신부가 글로벌녹색성장기구(GGGI)와 손잡고 정부 연구개발(R&D)로 확보한 공공 기후기술의 해외 실증과 사업화 지원에 본격 착수한다. 국제 기후재원과 연계해 대형 해외 프로젝트로 키운다는 구상이다.

과기정통부는 14일 서울 GGGI 본부에서 '과기정통부-GGGI 기후기술 촉진 기금(CTAF) 행정협약서'를 체결했다고 밝혔다.

기사의 이핼르 돕기 위한 자료 사진. 김현민 기자 kimhyun81@ AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 지난해 6월 체결한 기후변화 대응 공공기후기술 촉진 양해각서(MOU)의 후속 조치로, 협력 기반을 실제 사업으로 구체화한 첫 본사업이다.

핵심은 2026~2032년 7년간 총 210억원 규모 분담금 조성이다. 첫해인 2026년에는 10억원을 투입해 사업에 착수한다.

주요 사업은 ▲공공기후기술 발굴 및 투자, 기후 회복 프로젝트 개발 ▲해외 실증을 통한 국제 기후재원 확보 ▲기후변화 대응 정책·규제 프레임워크 개발 등이다.

특히 개발도상국 현지 실증을 거쳐 이를 녹색기후기금(GCF) 등 글로벌 기후재원과 연계해 대형 기후변화 대응 사업으로 확장하는 구조를 지원할 계획이다. 정부 R&D 성과를 논문과 특허에 머무르지 않고 해외 인프라·에너지·재난 대응 사업으로 연결하는 '공공기술 수출형 모델'을 본격화하는 셈이다.

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이은영 과기정통부 연구성과혁신관은 "정부 R&D로 창출된 우수한 공공기후기술의 해외 진출을 위해 해외 실증은 필수적"이라며 "GGGI와 공공기후기술 확산을 위해 다양한 분야에서 적극 협력하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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