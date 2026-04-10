시니어 주거 시장이 세분화되며 주거와 건강관리, 여가 시설을 연계한 주거 시설 수요가 발생하고 있다. 독립적인 생활을 지향하는 액티브 시니어 계층이 주요 수요층으로 분석된다.

이들은 기존의 요양 중심 시설에서 벗어나 개인의 생활 방식을 유지할 수 있는 주거 환경을 찾는 경향을 보인다. 서울 강서구 마곡지구에 조성된 어반 시니어 레지던스 'VL르웨스트'는 롯데호텔의 운영 지원과 다중 역세권 입지를 바탕으로 관련 시설을 운영하고 있다.

단지는 지하 6층에서 지상 15층, 4개 동, 전용면적 51~149㎡, 총 810실 규모다. 보호 및 관리 위주로 운영되는 기존 시설과 달리 입주민의 개별 생활 방식을 반영할 수 있도록 설계됐다.

단지 내에서는 미술, 음악, 어학, 인문학, 디지털 활용 등 월별 문화 프로그램이 운영된다. 시네마, 노래연습실, IT 스튜디오, 아뜰리에, 라운지, 당구장, 그린하우스 등의 커뮤니티 시설이 마련돼 있다.

VL웰니스클럽에는 피트니스, 사우나, 골프연습장, 퍼팅 라운지, GX룸, 필라테스 공간이 조성됐다. 입주민들은 단지 내 프로그램과 부대시설을 활용해 개인 일정을 관리하고 여가 시간을 보낼 수 있다.

식사 및 생활 지원 서비스도 제공된다. 사전 예약을 통해 조식, 중식, 석식을 이용할 수 있으며, 영양사가 구성한 식단 및 간편식, 특별식 등이 준비된다. 하우스키핑, 정기 소독, 컨시어지 서비스를 통해 거주 편의성을 높였다.

건강관리 부문에서는 단지 내 건강관리센터를 통해 전문 상담을 진행하며, 이대서울병원과 연계해 연 1회 건강검진을 지원한다. 건물 내 입점한 보바스의원을 통해 유전자 검사 및 진료를 받을 수 있다. 멀티케어센터는 인바디 및 신체·인지능력 검사 기반의 프로그램을 운영하며 응급 호출 시스템을 갖추고 있다.

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교통망으로는 단지 내 지하 보행통로가 서울지하철 5호선 마곡역 및 9호선·공항철도 마곡나루역과 연결된다. 인근에 서울식물원, 코엑스마곡, 원그로브, 트레이더스 마곡점, 롯데몰 김포공항점, NC백화점 등이 위치한다. 거주자에게는 롯데호텔 리워즈 골드 등급 혜택 등 연계 제휴 서비스가 제공된다. 입주 관련 상담은 공식 홈페이지에서 진행 중이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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