“브랜드·청약·품질까지 모두 1위” 하이엔드 기준 새로 쓴 DL이앤씨 ‘아크로’

‘아크로 드 서초’ 서울 민간분양 최고 청약 성적 기록..압도적 브랜드 파워 증명

국토부 하심위 4년 연속 하자판정 제로 달성..5개년 누적 기준 품질관리 1위

DL이앤씨의 '아크로(ACRO)'가 주요 지표 전반에서 두각을 나타내며 하이엔드 주거 시장을 선도하고 있다. 브랜드 선호도와 청약 경쟁률, 품질관리 등 핵심 요소에서 모두 경쟁력을 입증하며 하이엔드 주거의 기준을 새롭게 정의하고 있다는 평가다.

하이엔드 브랜드 선호도 1위..압도적 격차로 시장 주도

최근 부동산 플랫폼 다방이 발표한 '하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사(전국 10~50대 남녀 1만6048명 대상)'에서 아크로는 46.1%의 선택을 받으며 6년 연속 1위를 기록했다. 2위와 18%포인트 이상 격차를 보이며 하이엔드 시장 내 독보적인 브랜드 파워를 입증했다.

아크로는 '아크로 리버파크'와 '아크로 서울포레스트' 등을 공급하며 우리나라를 대표하는 하이엔드 주거 브랜드로 자리 잡았다. 이번 선호도 조사에서 2위와 큰 격차를 보인 것도 고급 주거 시장에서 아크로 브랜드의 시장 장악력을 증명하는 지표로 분석된다.

'아크로 드 서초' 경쟁률 1099대 1..서울 민간분양 최고 경쟁률

아크로의 브랜드 경쟁력은 실제 분양 성적으로도 확인된다. DL이앤씨가 지난 1일 분양한 '아크로 드 서초'는 1순위 청약에서 평균 1099대 1의 경쟁률을 기록하며 서울 민간분양 단지 최고 경쟁률을 새로 썼다.

앞서 특별공급에서도 평균 751대 1의 경쟁률을 기록한 데 이어 1순위에는 서울 역대 최고 성적이라는 타이틀까지 거머쥐었다. 전용면적 59㎡A 타입의 경우 1135대 1로 최고 경쟁률을 기록했다.

아크로 드 서초가 역대 최고 청약률을 달성할 수 있었던 배경은 아크로 브랜드에 대한 소비자의 신뢰와 상품 경쟁력이 동시에 작용한 결과라는 분석이다.

4년 연속 하자판정 '제로'..품질관리까지 1위

DL이앤씨의 탁월한 품질 관리 능력도 아크로의 명성에 힘을 더하는 요소로 꼽힌다.

DL이앤씨는 국토교통부 하자심사분쟁조정위원회가 집계한 통계(2023년~2026년 2월 말)에서 4년 연속 하자판정 '0건'을 기록했다. 또한 5개년 하자판정 누적 건수에서도 시공능력평가 상위 10대 건설사 가운데 품질관리 1위를 기록하는 등 업계 최고 수준의 성과를 보였다.

중소형 건설사부터 대형 건설사에 이르기까지 아파트 하자 문제가 수년째 이어지고 있는 가운데 DL이앤씨의 독보적 품질관리 능력은 돋보인다. DL이앤씨는 공사 전 과정에 걸친 품질관리 시스템을 운영 중이다. 또한 드론과 인공지능(AI) 기반 데이터 분석 등 최신 기술까지 도입하며 품질관리에 전력을 다하고 있다.

압구정 재건축 수주전 출사표..강력 수주 의지

이처럼 주요 지표에서 경쟁력을 입증해 온 DL이앤씨는 최근 압구정5구역 재건축 수주전에 참여하며 아크로 브랜드를 앞세워 본격적인 사업 확대에 나서고 있다.

압구정은 강남권을 대표하는 고급 주거지다. 브랜드 가치뿐만 아니라 실제 상품성과 시공 능력, 품질 관리 등 종합적인 경쟁력이 요구되는 사업지다. DL이앤씨는 그간 축적된 하이엔드 주거 공급 경험과 품질 관리 역량을 집약해 압구정5구역을 최고의 가치를 지닌 단지로 재탄생시킨다는 계획이다.

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DL이앤씨 관계자는 "압구정5구역뿐만 아니라 향후 서울의 주요 정비사업에서도 아크로 적용을 확대해 대한민국 대표 하이엔드 브랜드 입지를 공고히 할 것"이라고 말했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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