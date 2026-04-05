권순기 경남교육감 예비후보, '기초학력 책임교육' 4대 공약 발표
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초등 저학년 전담 교사 배치
초등 학습 성장 프로젝트 운영
권순기 경남교육감 예비후보는 5일 학생들의 기초학력 보장과 자기주도 학습 능력 향상을 위한 '경남 학력 점프업(Jump-up) 프로젝트'를 발표했다.
권순기 경남교육감 예비후보.
이번 공약은 초등학교 저학년의 기초학력 형성기부터 중·고등학생의 심화 학습 단계까지 생애주기별 맞춤형 지원 체계를 구축하는 것을 골자로 한다.
권 예비후보는 초등 기초학력의 골든 타임을 1, 2학년으로 규정했다. 기초 읽기, 쓰기, 셈하기 능력이 형성되는 이 시기에 '기초학력 전담 교사'를 배치해 반복·개별 확인 학습을 책임지겠다는 구상이다.
학교 내 교원을 전담 교사로 배정하고 내부 전문성 강화 및 상시 운영 체계 구축해 통합교과의 조작 활동 지원 및 안전·절차 안내 등 밀착 돌봄을 통해 기초학력 미달 사전 예방한다는 방침이다.
단순한 지식 전달을 넘어 학습 동기와 자기주도 학습 습관을 기르는 '학습 성장 프로젝트'도 추진한다.
이 프로젝트는 정규 교사가 주도하는 '누리교실'을 확대해 맞춤형 지도를 제공한다는 점이 특징이다.
운영 시간은 주 2∼3회, 방과후 1~2시간이며, △기초학력 책임 교실(튼튼기초반) △자기주도학습 코칭반(스스로플랜Lab) △교과 클리닉(쏙쏙교과119) △1:1 맞춤 튜터링(딱맞춤 학습친구) 등 학생 수준에 맞는 맞춤형 지도를 제공할 계획이다.
학습 습관 정착이 절실한 중·고등학생을 위해서는 방학 기간을 활용한 '100시간 몰입캠프'를 제시했다.
캠프는 관내 중3∼고2 희망자를 대상으로 하며, 거점 5개교에 '다가치 스터디룸'을 조성해 독서실과 같은 집중 환경을 제공한다.
또 지역 대학생과 연계한 '수·과학 클리닉'을 운영, 학습 중 막히는 부분을 즉시 해결할 수 있는 멘토 상주 구역을 설정해 지원한다.
이밖에 도내 중·고등학생 및 지역 청소년들을 위해 맞춤형 학습공간인 '경남형 스터디카페' 운영도 공약으로 내놨다.
스터디카페는 △내부형(학교 내 학교 내 유휴공간 활용) △외부형(학교 밖 지역 내 공공 학습공간 지정 및 위탁 운영) △?프로그램형(학습 코칭, 멘토링, 토의, 진로 상담 등 융합형 프로그램 운영) △?캠프형(방학 중 집중 학습과 진로 설계가 결합된 '다가치 캠프' 운영) 등 4개 모델로 운영한다.
권 예비후보의 이번 공약은 단순한 '방과 후 보충수업' 차원을 넘어선 것이다. 초등 저학년에는 전담 교사를 배치해 공교육의 책무성을 강화하고 중·고교 단계에서는 몰입 환경과 대학생 멘토링을 결합해 사교육 의존도를 낮추겠다는 의도다.
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??권 예비후보는 "교육은 교실 안 수업만으로 완성되지 않는다"며 "학력 향상은 학생의 권리라는 신념으로 반드시 교육을 위해 찾아오는 경남을 만들겠다"고 말했다.
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