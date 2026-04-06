글로벌 전자제품 전문 기업 쿡테크(CUKTECH)가 본격적인 야외 활동 시즌을 맞아 한국 소비자들의 라이프스타일을 심도 있게 분석한 고성능 신제품 3종을 3일 정식 출시한다.

이번 라인업은 차박과 캠핑 등 전력 수요가 높은 아웃도어 환경에 특화된 솔루션으로, 100W 출력의 차량용 릴타입 충전기와 분당 38,000회 회전하는 고속 휴대용 선풍기, 애플 MFi 인증을 받은 듀얼 케이블 일체형 보조배터리가 그 주인공이다.

가장 먼저 눈길을 끄는 'CUKTECH 10 차량용 충전기'는 기존 제품들의 고질적인 문제였던 선 꼬임을 완벽히 해결한 70cm 리트랙터블 케이블을 탑재했다. 독자적인 ADC 2.0 스마트 고속 충전 기술을 적용해 단일 포트 사용 시 최대 90W, 멀티 포트 활용 시 합계 100W의 압도적인 출력을 지원하며, 내장 케이블만으로도 노트북에 최대 65W의 전력을 안정적으로 공급해 차량 내부를 이동식 오피스로 변모시킨다.

'CUKTECH CP 휴대용 아웃도어 선풍기'는 강력한 성능과 휴대성을 동시에 잡은 하이엔드 소형 가전이다. 분당 38,000회 회전하는 3상 브러시리스 모터와 터보 차저 에어 가이드 기술을 결합해 초속 10.5m의 직진성 강한 바람을 구현했다. 57.3g의 초경량 설계임에도 일반적 2엽 제품 대비 150% 향상된 공기 압력을 제공해, 여름철 냉각은 물론 캠핑 시 불 피우기용 송풍기로도 활용 가능한 다목적 성능을 갖췄다.

대용량 보조배터리 시장의 새로운 기준을 제시하는 'CUKTECH CP24 보조배터리'는 애플 MFi 인증을 획득한 라이트닝과 C타입 케이블을 모두 내장한 듀얼 케이블 일체형 모델로 편의성을 극대화했다. 20,000mAh의 넉넉한 용량에도 불구하고 아이폰 16 대비 약 17% 더 컴팩트한 사이즈를 구현해 한 손에 쏙 들어오는 그립감을 자랑하며, 최대 40W의 양방향 고속 충전과 9중 안전 보호 회로를 통해 빠르고 안전한 충전 환경을 제공한다.

쿡테크는 이번 신제품 출시와 함께 한국 시장 내 브랜드 접점 확대를 위해 지난 3월 27일 롯데하이마트 잠실점에 오프라인 스토어를 공식 오픈했다. 고객들이 제품의 마감과 성능을 직접 체험하고 직관적으로 선택할 수 있는 공간을 마련함으로써 브랜드의 진정성을 전달하겠다는 전략이다.

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쿡테크 관계자는 "한국 소비자들의 높은 안목에 부합하기 위해 앞으로도 매월 한국 전용 신제품을 발표하고, 유저들의 피드백을 반영한 현지화 제품을 꾸준히 선보일 것"이라고 밝혔다. 이번 신제품 3종은 네이버 브랜드 스토어 등 주요 채널에서 동시에 만나볼 수 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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