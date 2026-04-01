경기도가 26조2000억원 규모의 정부 추경안이 국무회의를 통과함에 따라 신속하고 정밀하게 추경을 추진하기로 했다.

김성중 경기도지사 권한대행은 1일 경기도청에서 김대순 행정2부지사, 실·국장 등이 참석한 가운데 추경 편성 관련 긴급 대책 회의를 열고 "정부의 속도전만큼이나 중요한 것은 우리 경기도의 '정밀한 대응'"이라며 "4월 임시회에 제출해 통과될 수 있도록 의회와 협의를 지속할 예정이다. 각 실·국에서 긴밀하게 협업해 주시기 바란다"고 말했다.

이에 따라 경기도는 정부 부처별 추경 예산안에 따른 국비 지원 사업의 매칭 규모와 변동 사항을 즉시 파악하고, 도 차원에서 준비해야 할 행정 절차에 차질이 없도록 신속히 대응할 계획이다.

김성중 경기도지사 권한대행이 1일 추경 관련 회의를 주재하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

이 밖에도 국가 지원의 사각지대를 메울 수 있는 경기도 자체 사업을 발굴해 실효성 있는 민생 지원에도 나설 예정이다.

경기도는 공사비 폭등과 민간 피해에 대해서는 도 피해접수센터 등에 접수된 피해사례들을 분석해 도민의 경제적 부담과 피해를 최소화할 수 있도록 선제적으로 대응하기로 했다.

AD

김성중 도지사 권한대행은 추경 편성 관련 논의를 마친 후 "비상 경제 상황과 선거가 겹치는 시기인 만큼 공직기강 확립과 선거 중립 의무 준수, 행정 공백 방지에 최선을 다해달라"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>