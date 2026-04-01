북 잠수함 잡을 시호크 첫 작전 투입

신형 해상작전헬기 MH-60R '시호크'

국산 어뢰 청상어 장착 후 입체작전 돌입

신형 해상작전헬기 MH-60R '시호크'가 작전에 처음으로 투입된다. 최강의 해상초계기로 평가되는 P-8A '포세이돈'과 함께 북한 잠수함을 견제할 입체작전이 가능해진다.

1일 해군에 따르면 군은 총사업비 9600억 원을 들여 시호크 12대를 도입하기로 2020년 결정한 바 있다. 2024년부터 순차적으로 도입됐고 현재 8대가 국내에 들어왔다. 이중 초기물량인 2대부터 작전에 투입될 예정이다.

시호크는 길이 19.7m, 높이 5.1m, 기폭 3.3m로 최고 시속 270㎞로 비행한다. 어뢰와 공대함유도탄 등으로 무장하고, 적 잠수함 탐색용 디핑소나 및 소노부이를 탑재한다. 시호크의 최대 강점은 긴 체공 시간과 항속 거리다. 한 번 이륙 시 4시간가량 작전할 수 있고 항속 거리가 834㎞에 달한다.

해군이 현재 30여 대를 운용 중인 해상작전헬기인 와일드캣과 링스보다 성능이 뛰어나다. 와일드캣은 장착 장비에 따라 체공 시간 1시간 30분∼3시간 정도에 항속 거리 518㎞ 수준이다. 링스는 체급부터가 시호크보다 한 단계 아래로 대체 기종 도입 사업이 지난해부터 추진되고 있다.

시호크는 대함·대잠 작전을 동시에 수행할 수 있고 최대 이륙 중량이 1만㎏ 이상이라는 강점도 지닌다. 와일드캣은 한 번 출격에서 대함 또는 대잠 중 한 가지 기능만 수행할 수 있고 이륙 중량이 6000㎏ 수준이다. 시호크가 와일드캣보다 더 멀리, 더 오래 비행하면서 더 많은 인원과 장비를 싣고 더욱 다양한 작전을 수행할 수 있는 것이다.

시호크는 국산 어뢰인 청상어를 장착한다. 미국은 '미군 탄약 우선 확보 지침'을 이유로 우리 군에 어뢰 납품을 미루고 있다. 이런 상황에서 시호크 헬기에 대한 청상어 어뢰 체계통합은 우리 측이 아닌 미 시콜스키가 먼저 제안한 것으로 전해졌다.

청상어는 국방과학연구소(ADD)가 개발한 국산 경어뢰로 초계함급 이상의 수상함과 해상작전헬기, 해상초계기에서 운용되는 잠수함 공격용 수중 유도무기다. 우수한 표적 탐지 능력과 정밀 수중유도제어 능력을 보유하고 있는 게 특징이다. 지향성 탄두를 적용해 파괴력을 향상시켰다.

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군 관계자는 "해상초계기에 더해 신형 해상작전헬기 도입으로 북한의 잠수함 전력에 대한 감시망을 더욱 촘촘하게 만든다는 의미가 있다"며 "늘어난 체공시간만큼 원활한 작전이 가능해질 것"이라고 말했다.

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



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