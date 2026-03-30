제주서 타운홀 미팅 주재

李대통령 "다시는 국가가 국민 가해하는 일 없어야"

정치 정상화·재생에너지 전환도 강조

이재명 대통령은 30일 제주에서 열린 타운홀 미팅에서 제주4·3과 같은 국가폭력 범죄에 대한 공소시효와 민사소멸시효 폐지를 다시 추진해 신속하게 약속을 현실로 만들도록 하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 제주한라대 한라컨벤션센터에서 열린 '기술이 성장하고 일상이 문화가 되는 섬, 제주' 타운홀 미팅에서 제주4·3을 두고 "대규모 국가폭력의 첫 출발점 같은 사건이다. 억울하게 죽임을 당하고도 국가로부터 보호받기는커녕 오히려 국가로부터 가해를 당했다"면서 이같이 언급했다.

이어 이 대통령은 "다시는 이런 야만적 사회로 되돌아가서는 안 된다"며 "국가폭력범죄가 다시 발생하지 않게 하려면 적나라한 실상을 제대로 드러내는 진상규명과 그에 대한 보상, 책임이 분명해야 한다"고 강조했다.

국가 폭력 재발 방지를 위해 공소 시효도 폐지하겠다고 했다. 이 대통령은 재발 방지 장치와 관련해 "아주 구체적이고 현실적인 방법은 시효를 없애는 것"이라며 "나치 전범처럼 죽을 때까지 반드시 책임을 묻고, 평생 추적 조사·수사·처벌해야 한다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "국가가 국민이 맡긴 권력으로 국민에게 가해하는 행위에 대해서는 민사 소멸시효도 폐지하자는 게 제 생각이었다"며 "당 대표를 하면서 그 생각이 구체화돼 국회를 통과했지만 거부권 행사로 무산됐다. 이제는 해야죠"라고 덧붙였다.

이 대통령은 정치 정상화의 필요성도 함께 언급했다. 이 대통령은 "정치는 잘하기 경쟁이 돼야 한다"며 "오로지 국민의 눈높이, 국민의 시각에서 누가 더 국민에게 희망을 주고 국가의 미래를 밝게 만드는지를 놓고 경쟁해야 한다"고 말했다. 이어 "정치인들이 자신의 신념과 가치를 실험하는 것은 옳지 않다"며 "국민의 삶을 직접 책임질 때는 결과에 책임지는 정치가 중요하다"고 했다.

육지와 제주를 잇는 해저터널 구상에는 신중한 입장을 내비쳤다. 이 대통령은 현장 참석자들을 상대로 찬반 의견을 물은 뒤 "섬의 정체성이 제주를 제주답게 하는 것 아닌가 싶다"며 "저도 생각이 같다"고 말했다. 제주 신공항 문제에 대해서는 지역과 이해관계에 따라 의견이 갈린다며 "여러분이 잘 판단하십시오"라고 했다.

에너지 전환과 관련해서는 제주를 재생에너지 전환의 최적지로 평가했다. 이 대통령은 "대한민국은 전체적으로 재생에너지로 신속하게 전환해야 한다"며 "가장 빨리 현실적인 성과를 낼 수 있는 데가 제주도가 아닐까 생각했다"고 말했다. 풍력 등 재생에너지 잠재력이 큰 데다 특정 시간대 전력 과잉생산 문제까지 거론하며 전기차, 난방 전기화, 히트펌프 보급 등 전환 속도를 높일 필요가 있다고 밝혔다.

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이 대통령은 최근 에너지 수급 불안과 중동발 위기를 언급하면서도 "상황은 언제든 바뀔 수 있고, 거기에 우리가 얼마나 대비하느냐에 따라 미래가 달라진다"고 강조했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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