미군 수송기가 아랍에미리트(UAE)에서 기동 훈련을 한 정황이 포착됐다고 리아노보스티 통신이 26일(현지시간) 보도했다.

미국 공군의 C-17 수송기. 로이터 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

리아노보스티 통신의 비행 데이터 분석에 따르면 모스크바 시간 기준 이날 오전 9시45분께 미국 공군의 C-17A 글로브마스터Ⅲ 수송기가 UAE 영공에 진입했다. 이후 아부다비 아사브 유전·가스전 쪽에서 하강하다 급격한 각도로 선회했다. 이 같은 비행이 화물 투하를 위한 형태로 보인다는 것이다.

수송기는 오전 10시20분께 UAE 영공을 벗어나 사우디아라비아 방면을 향해 날아갔다고 전했다. 출발지와 목적지는 알려지지 않았다. 리아노보스티 통신은 "이란에서의 지상 작전 준비 상황을 시사한다"고 해석했다.

글로브마스터Ⅲ는 전술·전략 공수 임무를 수행하며 전 세계에 병력과 화물을 실어 나르는 대형 수송기다. 미군이 아프가니스탄과 이라크에서 군사 작전을 펼칠 때도 보급에서 핵심적인 역할을 맡았다.

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미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 지난 24일 미 육군 정예 82공수사단 소속 병력 약 2000명에게 중동 전개 명령이 내려졌다고 보도했다. 이와 별도로 2개의 미군 해병원정대 소속 약 5000명의 병력이 중동으로 향하는 것으로 전해졌다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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