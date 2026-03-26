공천헌금 수수, 차남 편입·취업 특혜 등 의혹
김병기, 3차 소환 때 건강상 이유로 조사 중단

'공천헌금 수수' 등 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원을 수사 중인 경찰이 김 의원의 차남을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 김 의원 본인도 조만간 추가 소환될 것으로 보인다.


서울경찰청 공공범죄수사대는 26일 오전 10시부터 김 의원의 차남 김모씨를 마포종합청사로 불러 조사했다고 밝혔다. 김씨는 앞서 숭실대 계약학과 편입과 중견기업, 가상자산 거래소 빗썸 취업 과정에서 특혜를 받았다는 의혹으로 피의자 조사를 받은 바 있다. 다만 이날 조사는 해당 의혹과는 별개로, 김 의원에 관한 의혹을 확인하기 위한 참고인 조사로 전해졌다.

김병기 무소속 의원이 지난달 26일 조사를 받기 위해 서울 마포구 서울경찰청 마포종합청사로 출석하고 있다. 윤동주 기자

김병기 무소속 의원이 지난달 26일 조사를 받기 위해 서울 마포구 서울경찰청 마포종합청사로 출석하고 있다. 윤동주 기자

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김 의원은 2020년 총선을 앞두고 서울 동작구의원 2명으로부터 현금 3000만원을 받은 뒤 반환한 혐의를 받는다. 배우자 이모씨가 동작구의회 법인카드를 사적 유용했다는 의혹과 이 사건에 관한 서울 동작경찰서의 입건 전 조사(내사) 과정에 외압을 가했다는 의혹도 있다. 차남의 숭실대 편입 및 빗썸 취업 과정에 특혜가 있었다는 의혹까지 13개 의혹이 제기된 상태다.


서울청 공공범죄수사대는 지난 11일 약 5시간에 걸쳐 김 의원에 대한 3차 피의자 조사를 진행했다. 앞서 두 차례에 걸친 조사가 모두 14시간 넘게 진행된 반면, 3차 소환조사는 비교적 빠르게 마무리됐다. 김 의원이 건강상 이유를 들어 경찰 측에 조사 중단을 요청했기 때문이다.

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경찰은 김 의원 측과 4차 출석 일정을 조율하고 있다.


오지은 기자 joy@asiae.co.kr
박호수 기자 lake@asiae.co.kr
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