"K엔디비아 육성 동참"…농협금융, 1조원 규모 'NH대한민국상생성장펀드' 조성

'범농협 전액 출자' 첨단전략산업 집중 투자

이찬우 회장 "국가 성장 정책 주도적 협력"

NH농협금융지주는 '국민성장펀드'의 성공적인 안착과 첨단전략산업 육성을 지원하기 위해 범농협 계열사 전체가 전액 출자하는 'NH대한민국상생성장펀드(가칭)'를 총 1조원 규모로 조성한다고 26일 밝혔다.

해당 펀드는 연내 2차례에 걸쳐 조성되며 우리나라의 미래 산업 생태계 조성을 위한 첨단전략산업 분야에 집중 투자될 예정이다. 인프라 투·융자분야에서는 첨단전략산업 인프라구축 사업 지분투자, 프로젝트파이낸싱(PF) 단계부터 자금을 투자해 국가 전략 인프라 프로젝트가 안정적으로 성장할 수 있도록 지원한다. 또한 직접투자를 통해 K엔디비아 육성 등 정부의 첨단전략산업 육성 정책에도 적극 동참할 방침이다.

간접투자 분야에서는 금융당국의 정책성펀드 운용계획에 따라 선정될 자펀드 운용사 선정에 지원할 계획이다. 향후 조성될 개별 펀드에 농협금융이 주요 투자자로 참여해 투자 생태계의 활성화를 주도하겠다는 취지다.

농협금융은 5000억원 규모의 1호 펀드를 다음달 내 결성해 인프라 투융자 분야에 집중 투입할 계획이다. 위탁운용사(GP)로 수탁고 60조원 규모의 국내 업계 7위인 NH-Amundi자산운용이 선정됐다.

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이찬우 농협금융지주 회장은 "NH대한민국상생성장펀드는 우리 경제의 미래 먹거리인 첨단전략산업 육성과 지역 경제 활성화를 뒷받침하는 든든한 버팀목이 될 것으로 확신한다"며 "농협금융 계열사 전체가 하나로 결집하여 금융의 사회적 책임과 생산적 금융을 통한 국가 성장 정책에 주도적으로 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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