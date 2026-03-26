민생물가 TF, 공산품·가공식품 전반 집중관리

‘물가 편승’ 불공정행위엔 무관용 원칙

정부가 중동전쟁 장기화에 따른 물가 파급 영향을 최소화하기 위해 '중동전쟁 물가대응팀'을 전격 신설한다. 유가 상승이 물류비와 공산품 가격으로 전이되는 길목을 차단하기 위해 특별관리 품목을 기존 23개에서 43개로 대폭 확대하고 체감물가 안정에 총력을 기울인다는 방침이다.

서울 종로구 광장시장에 선물용 과일상자가 진열돼 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

정부는 26일 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF에서 관계 부처 합동으로 이같은 내용을 담은 '중동전쟁 품목별 민생물가 대응방안'을 공개했다.

방안에 따르면 정부는 에너지 가격 상승의 직·간접 영향을 받는 품목들을 3단계 파급 경로에 따라 추가 선정했다. 우선 1차 파급 단계인 에너지 분야에서는 기존 석유류 외에 전기·가스·난방비 등 공공요금 3종을 추가로 관리 품목에 올렸다. 유가 상승이 즉각 반영되는 2차 파급 단계인 운송·물류 분야에 대한 감시도 강화된다. 택배이용료와 이삿짐운송료는 물론 택시·시내버스·도시철도 등 서민 생활과 직결된 지방 교통 공공요금 3종을 집중 점검 대상에 포함했다.

마지막 3차 파급 단계인 공산품과 외식 서비스 분야에서는 가정용 비닐과 화장품 등 공산품 전반으로 범위를 넓히고 명태·조기·오징어·시설농산물 등 농축수산물 11종과 짜장면, 치킨, 햄버거, 피자, 김밥 등 주요 외식 서비스 품목을 특별관리 대상에 추가해 전방위적인 물가 방어막을 쳤다.

또한 민생물가 TF 내에 '중동전쟁 물가대응팀'을 신설한다. 재정경제부 1차관이 팀장을 맡고 농식품부, 해수부, 산업부, 국토부, 복지부, 성평등부, 기후부, 데이터처가 참여한다. 부처간 유기적 협력·정보공유를 통해 이상징후 발견시 즉시 대응한다는 방침이다.

정부는 최근 제당·제분업계의 담합 조사 이후 이뤄진 자발적 가격 인하 기조가 가공식품 전반으로 확산되도록 품목별 가격 인하 요인을 정밀 점검할 계획이다. 설탕·밀가루 등 원재료 가격 하락에 따라 파리바게뜨, 뚜레쥬르 등 주요 제빵업체가 가격 인하에 동참했으며, 식용유와 라면에 이어 4월부터는 제과, 빙과류 제품의 가격도 최대 13.4%까지 인하될 예정이다.

품목별 맞춤형 수급 대책도 병행된다. 수급 불안이 여전한 쌀은 정부양곡 10만t을 신속히 공급하고 필요시 최대 5만t을 추가로 검토한다. 가격이 급등한 계란은 4월까지 신선란 471만 개를 추가 수입하고, 고등어는 할당관세 물량을 2.5만t까지 확대해 시장 공급량을 늘릴 계획이다.

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또한 학부모들의 부담인 학원비와 관련해서는 특별점검 모니터링을 매주 실시하고, 불법행위 시 과태료 한도를 기존 300만원에서 1000만 원으로 대폭 상향하는 법령 개정도 추진한다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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