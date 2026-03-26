'세계는 왜 보수에 열광하는가'…김대식 의원 신간 펴내

"보수는 중심을 지키는 힘" 위기해법



보수주의란? 삼국지 리더십 분석도

국민의힘 김대식 의원(부산 사상구)이 보수의 방향성을 제시한 신간 '세계는 왜 보수에 열광하는가'를 출간했다.

이 책은 국민의힘 싱크탱크 역할을 하는 여의도연구원의 원장 출신인 김 의원이 대한민국 보수의 역할과 향후 방향을 정리한 내용을 담고 있다.

김 의원은 저출산·고령화, 지역 소멸, 안보 위기, 기술혁명 등 복합 위기 상황을 진단하며 정치의 본령은 중심을 지키는 데 있다고 강조했다. 보수주의를 과거 지향이 아닌 공동체 지속 가능성을 위한 실천적 철학으로 재정립해야 한다는 점도 제시했다.

책은 세 가지 축으로 구성됐다. 헌법에 담긴 보수주의 의미를 짚고 삼국지 인물 분석을 통해 보수적 리더십을 설명한다. 이어 재정, 복지, 외교·안보 등 국가 핵심 과제에 대한 해법을 제시하고 보수 정당의 혁신 방향과 인재 양성 방안까지 다뤘다. 국민의힘이 안팎의 도전에 직면한 상황에서 철학과 정책을 함께 제시했다는 평가다.

김 의원은 "정치는 내일을 준비하는 책임이며 보수는 중심을 지키는 힘"이라며 "책이 보수의 신뢰 회복과 미래 설계에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

김 의원은 여의도연구원 원장과 국민권익위원회 부위원장, 민주평화통일자문회의 사무처장 등을 지냈다. 현재 국회 교육위원회 위원으로 활동하고 있다.

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김 의원은 오는 4월 11일 출간을 기념해 독자 사인회를 열 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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