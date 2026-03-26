"아이들이 흉터 없이 건강히 자라길"

JW중외제약은 어린이집안전공제회에 영유아 안전사고 상처 응급처치 지원을 위해 상처 치료용 습윤밴드 '하이맘 번 더프리미엄' 1800개를 기부했다고 26일 밝혔다.


이번 기부 물품은 어린이집안전공제회의 '우리 아이를 살리는 생활 속 안전교육' 사업과 연계돼 해당 교육을 수강한 전국 어린이집 학부모 1800명에게 구급키트 형태로 제공될 예정이다.

경기 과천 JW사옥. JW홀딩스

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하이맘 번 더프리미엄은 상처 부위의 열감을 즉각적으로 낮춰 흉터 발생을 최소화하는 데 도움을 주는 프리미엄 습윤밴드로, 연약한 영유아들의 초기 응급처치에 사용하기 적합하다.

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JW중외제약 관계자는 "이번 기부 물품이 어린이집과 가정에서 발생하는 안전사고 피해를 줄이고 아이들이 흉터 없이 건강하게 자라는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.


이성민 기자 minute@asiae.co.kr
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