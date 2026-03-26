◆본부장급

▲경영본부장 남하욱 ▲미래본부장 김범태 ▲사업본부장 홍민석


◆실장급

▲경영본부 기획조정실장 채윤병 ▲경영본부 경영지원실장 이병옥 ▲경영본부 정책연구실장 조아라 ▲미래본부 K디자인실장 이상민 ▲미래본부 굿디자인실장 손성호 ▲미래본부 서비스·안전디자인실장 윤성원 ▲미래본부 AX사업실장 장성욱 ▲사업본부 산업육성실장 송정만 ▲사업본부 인재육성실장 최주원 ▲사업본부 지역디자인혁신실장 오승희

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◆팀장급

▲경영본부 기획조정실 기획예산팀장 박형준 ▲경영본부 기획조정실 경영평가팀장 김영경 ▲경영본부 경영지원실 인사팀장 안나영 ▲경영본부 경영지원실 자산안전팀장 이승헌 ▲경영본부 경영지원실 재무회계팀장 신경민 ▲경영본부 정책연구실 정책연구팀장 김상일 ▲경영본부 정책연구실 홍보팀장 이인호 ▲미래본부 K디자인실 K디자인팀장 김지혜 ▲미래본부 K디자인실 중국센터장 윤홍남 ▲미래본부 굿디자인실 굿디자인팀장 강억모 ▲미래본부 서비스·안전디자인실 디자인문화팀장 박민영 ▲미래본부 AX사업실 AX사업팀장 신영준 ▲사업본부 산업육성실 동반성장팀장 진연탁 ▲사업본부 인재육성실 미래일자리팀장 신병두 ▲사업본부 지역디자인혁신실 미래디자인융합센터장 김상열 ▲사업본부 지역디자인혁신실 서울디자인주도제조혁신센터장 송하동 ▲사업본부 지역디자인혁신실 경기디자인주도제조혁신센터장 홍성남 ▲사업본부 지역디자인혁신실 경남디자인주도제조혁신센터장 신성무 ▲사업본부 지역디자인혁신실 경북디자인주도제조혁신센터장 심성보 ▲사업본부 지역디자인혁신실 광주디자인주도제조혁신센터장 정의수 ▲사업본부 지역디자인혁신실 대구디자인주도제조혁신센터장 박한출 ▲사업본부 지역디자인혁신실 울산디자인주도제조혁신센터장 류관형


최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
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