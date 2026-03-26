경북교육청(교육감 임종식)은 학교 공간을 예술로 전환하고 학생들의 일상 속 예술 경험을 확대하기 위해 '경북형 학교 안 작은 미술관' 사업을 본격 추진한다고 26일 밝혔다.

'학교 안 작은 미술관'은 학교 내 유휴공간을 전시 공간으로 조성하고 학생교직원지역 예술가가 함께 참여하는 경북형 학교예술교육 모델이다. 단순한 전시 공간을 넘어 학생들이 일상에서 자연스럽게 예술을 경험하고 창작 활동을 펼칠 수 있는 학습 공간으로 운영된다.

영주 동부초등학교가 학교안 유휴공간을 활용해 만든 '작은 미술관' AD 원본보기 아이콘

학교 안 작은 미술관에는 학생 작품 전시를 비롯해 지역 예술가 초청전, 교직원 작품 전시 등 다양한 전시가 이뤄질 예정이다. 또한 교과와 연계한 수업과 쉬는 시간 등을 활용해 학생들이 일상에서 자연스럽게 예술을 접할 수 있는 환경을 조성한다.

선정 학교에서는 학생 작품 전시와 함께 학생 도슨트와 학생 큐레이터 활동 등을 운영해 학생들이 전시 기획과 운영에 직접 참여할 수 있도록 할 계획이다. 또한 수시 작품 교체 등을 통해 전시 공간을 살아있는 학습 공간으로 활용하며 학생들의 창작 활동과 예술 경험을 확대할 예정이다.

이와 함께 일부 학교에서는 장애 학생들도 함께 즐길 수 있도록 촉각 작품과 음성 안내 등을 활용한 전시를 운영할 계획이다. 또한 장애 예술가 초청 전시와 협동 작품 활동을 통해 다양성과 공존의 가치를 자연스럽게 배울 수 있는 예술교육 환경을 조성한다.

조성된 전시 공간은 학부모와 지역 주민에게도 개방해 학교가 지역과 함께하는 문화예술 공간으로 운영될 예정이다. 이를 통해 학교가 지역과 소통하는 문화 거점으로서의 역할을 수행하고, 지역사회와 함께하는 문화공동체 형성에도 이바지할 것으로 기대된다.

경북교육청은 우수 운영 사례를 지속적으로 발굴, 확산해 '경북형 학교 안 작은 미술관' 사업을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

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임종식 경북교육감은 "학교는 단순한 배움의 공간을 넘어 삶을 가꾸고 서로를 이해하는 공간이어야 한다"라며, "학생들이 일상에서 예술을 느끼고 서로를 이해하는 따뜻한 교육이 이루어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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