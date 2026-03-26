15조+α 직접투자·35조 간접투자 재편

VC 선정·운용 기준 개편…스케일업 자금 공급 확대

실패 경험·네트워크 등 종합 반영한 운용사 평가 체계 마련

금융당국이 국민성장펀드의 직접지분 투자 규모를 확대하고, 35조원 규모의 간접투자 방식을 스케일업·초장기 펀드 등으로 다변화한다. 다음 달 중 벤처·혁신 생태계 지원 강화를 위한 구체적인 실행 방안을 확정해 발표할 예정이다.

권대영 금융위원회 부위원장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

금융위원회는 국민경제자문회의와 26일 중소기업중앙회에서 '국민성장펀드 벤처·혁신 생태계 지원 간담회'를 열고 벤처·중소·중견기업 및 금융권, 유관기관의 현장 의견을 수렴했다. 이날 간담회에는 김성식 국민경제자문회의 부의장과 권대영 금융위 부위원장을 비롯해 산업은행, 한국성장금융, 신용보증기금, 벤처캐피털협회, 주요 증권사 및 VC, 그리고 메가존클라우드, 쏘카 등 기업 관계자들이 참석했다.

권대영 부위원장은 이날 "국민성장펀드는 대한민국 향후 20년의 성장을 책임지는 핵심 정책으로 글로벌 기술경쟁에 대응해 첨단산업 기업을 집중 지원한다"며 "이는 대기업·중소기업·벤처·스타트업·인프라·지방을 총망라하는 산업 생태계를 육성하기 위한 선도적 민관 협력 투자 체계"라고 강조했다.

이날 논의의 핵심은 벤처·중소기업의 스케일업 자금을 확대하고, 펀드 운용 방식을 개선하는 데 방점이 찍혔다. 우선 직접투자는 '15조원+α' 규모 자금을 투입해 산업은행이 투자 대상과 조건을 직접 선정하는 방식으로 운용된다. 기업 성장 단계별 자금 수요에 맞춰 대규모 투자를 집행하고, 투자 수요가 충분할 경우 직접투자 규모를 추가로 확대할 방침이다.

총 35조원이 투입되는 간접투자는 기존의 소액·분산 투자에서 벗어나 스케일업 펀드, 10년 이상 초장기 펀드, 지역 전용 펀드, 회수시장 펀드 등으로 다변화된다. 민간이 채우지 못한 투자 공백을 보완하기 위해서다. 간접투자 자금은 연간 약 7조원씩 5년에 걸쳐 집행될 계획이다.

간접 투자는 어떤 벤처캐피털(VC)을 선정하고 어떤 기준으로 운용하느냐에 따라 성과가 좌우되는 만큼, 운용사 선정이 핵심으로 꼽힌다. 산업은행이 모든 투자 대상을 직접 선별하기보다 민간 VC와 사모펀드의 전문성을 활용하는 구조이기 때문이다. 금융위는 VC 선정 기준과 운용 방식을 내달 확정할 방침이다. 아울러 단순한 수익률 중심 평가를 넘어 실패 경험과 네트워크, 투자 이력 등을 종합적으로 반영한 운용사 평가 체계도 마련할 계획이다.

금융위는 이번 간담회에서 수렴한 의견을 바탕으로 관계부처 협의와 추가 현장 소통을 거쳐 내달 '국민성장펀드 벤처·혁신 생태계 지원 강화 최종방안'을 발표할 계획이다.

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김성식 부의장은 "20년 후 대한민국 대표기업을 육성하기 위한 스케일업 투자는 턱없이 부족하고, 유망한 벤처·혁신 기업이 이른바 데스밸리를 넘지 못해 경쟁력을 잃거나 해외로 이전하는 상황이 이어지고 있다"며 "국민성장펀드가 이를 메워야 한다"고 강조했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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