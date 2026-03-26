이지은 대한작업치료사협회장(왼쪽)과 윤원석 라온메타 메타데미사업본부장이 업무협약 체결식에서 기념사진을 촬영했다. 라온시큐어 제공 AD 원본보기 아이콘

생성형 인공지능(AI) 기반 메타버스 플랫폼 기업 라온메타(대표 이순형)는 대한작업치료사협회와 작업치료 교육 콘텐츠 공동 개발 및 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 작업치료사 양성과 보수교육 과정에서의 현실적인 제약을 라온메타의 '메타데미' 플랫폼으로 보완하는 데 초점을 맞추고 있다. 확장현실(XR)과 가상현실(VR)을 접목한 몰입형 실습 환경을 통해 현장 실습 기회를 확대하고, 대면 교육의 한계를 극복하겠다는 전략이다.

작업치료 분야는 자격 취득을 위해 국내 기준 320시간, 국제 기준인 세계작업치료사연맹(WFOT) 인증 과정에서는 약 1000시간의 실습이 요구되는 만큼, 충분한 실습 환경 확보가 중요한 영역이다. 이에 양측은 메타데미 플랫폼에 실제 임상 환경을 구현하고, 이를 협회의 공식 교육 과정과 연계하는 방안을 추진하기로 했다.

특히 WFOT 인증 기준을 충족하는 실습 콘텐츠 개발도 협력의 핵심 과제로 포함됐다. WFOT는 전 세계 작업치료 교육과정을 평가·인증하는 국제 기준으로, 이에 부합하는 콘텐츠를 확보할 경우 국내 실습 수요 대응은 물론 글로벌 교육 경쟁력 확보에도 기여할 것으로 기대된다.

라온메타는 이러한 기준에 맞춰 메타데미 기반의 작업치료 특화 가상 실습 환경을 구축할 계획이다. 뇌졸중 환자의 일상생활동작훈련, 인지재활 평가 시나리오, 상지보조기 착용 및 조작 실습 등을 가상 공간에서 반복 수행할 수 있도록 설계할 수 있다.

이를 통해 수강생은 실제 환자 없이도 반복 훈련을 통해 임상 감각을 체득하고 숙련도를 높일 수 있을 것으로 보인다. 또한 숙련된 작업치료사 역시 다양한 치료 시나리오를 가상 환경에서 사전 경험하며 전문성을 지속적으로 강화할 수 있을 전망이다.

양측이 공동 개발한 콘텐츠는 대한작업치료사협회의 공식 교육 과정으로 인정될 예정이며, 메타데미 플랫폼이 작업치료 교육에 활용될 수 있는 기반도 마련된다. 아울러 전국 대학 작업치료학과와 주요 의료기관을 대상으로 XR 실습 교육 인프라 도입도 확대할 계획이다.

이에 따라 라온메타는 협회와 함께 XR 기반 실습 콘텐츠 사업 영역을 넓혀갈 것으로 기대되며, 대한작업치료사협회 역시 국제 기준에 부합하는 교육 인프라를 구축함으로써 회원들의 글로벌 진출 기반을 강화할 수 있을 것으로 보인다.

윤원석 라온메타 메타데미사업본부장은 "작업치료는 환자의 일상 회복을 지원하는 고도의 임상 역량이 요구되는 분야인 만큼 XR 기술의 활용 가치가 크다"며 "앞으로도 다양한 분야의 교육 콘텐츠를 고도화된 기술로 개발해 현장 교육 수준 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.

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한편 AI·가상융합 실습 플랫폼 '메타데미'는 지난해 말 XR 기반 실험동물 부검 실습 콘텐츠에 대해 한국과 미국에서 특허를 취득했으며, 현재 상용화도 본격적으로 진행 중이다. 이와 함께 고난도 해부학 실습과 디지털 치료 등 다양한 의료·헬스케어 영역으로 XR 콘텐츠 적용 범위를 확대하며 관련 시장 공략에 속도를 내고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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