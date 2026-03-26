두산건설, '위브' 런칭 25주년 맞이 브랜드북 발간

기업 PR 북 등 3권 발간

위브 주거철학, 사업역량 소개

설계 마스터 3인 인터뷰 수록



두산건설은 자사 주거브랜드 'We've(위브)' 런칭 25주년을 맞아, 브랜드 철학과 지향점을 담은 브랜드북 3종을 발간했다고 밝혔다.

2001년 출범한 위브는 고객 일상에 필요한 주거 가치를 중심에 두고 브랜드 정체성을 발전시켜 왔다. 이번 25주년을 계기로 그간의 브랜드 자산을 체계적으로 정리했다.

이번 브랜드북은 ▲기업 PR북 ▲위브 브랜드북 ▲더제니스브랜드북등 총 3권으로 구성됐다. 두산건설은 이번 작업을 통해 브랜드의지향과 기업 메시지를 정돈해 현장·영업·고객 커뮤니케이션전반에서 일관되게 활용할 계획이다.

3권 전반에는 두산건설의 핵심 메시지인 "Better World, Better Future(더 나은 세상, 더나은 미래)"를 반영했으며, 브랜드북에 재생용지를 적용하는등 제작 과정에서도 브랜드의 지향을 함께 담았다.

기업 PR북은 초고층 랜드마크(해운대 두산위브더제니스 등)와 철도 인프라(신분당선 등) 등 주요 사업 실적을 상징하는 이미지를 활용해 사업역량을 직관적으로 표현했다. 또한 사업 분야를 주택·건설·토목·에너지 순으로 정리해 두산건설의 주요 수행 영역을 한눈에 확인할수 있도록 구성했다.

위브 브랜드북은 브랜드 핵심요소인 5가지키워드(Have·Live·Love·Save·Solve)를 바탕으로 브랜드 스토리를 풀어내고, 위브만의 차별화 요소를 65가지 기술로 정리해 일러스트로 시각화했다. 또한 위브가 지향해온 주거 철학을 외관·조경·커뮤니 등 공간 요소로 풀어냈다. 외관 디자인과 단지 특성에 맞춘 조경 설계, 산책길·휴게 공간, 예술 장식 등 디테일을 통해 철학이 구현되는 방식을 시각 자료 중심으로 담아 브랜드북에서도 '위브에서의 삶'을 느낄 수 있도록 구성했다.

더제니스브랜드북은 로고의 '기둥' 모티프를 활용해 르네상스 건축 모티브로 브랜드 스토리를 표현했다. 또한 해운대 두산위브더제니스 프로젝트에 참여했던 세계 각지의유명 글로벌 프로젝트를 수행해 온 설계 마스터 3인((Scott Sarver, John L. Wong, Michael J. Squarzin)의 직접 인터뷰를 수록했다.

AD

두산건설 관계자는 "이번 브랜드북은그동안의 두산건설과 브랜드의 이야기를 정리해, 고객이 브랜드의 가치와 두산건설의 지향을 더 쉽게 이해하고체감할 수 있도록 구성했다"고 말했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>