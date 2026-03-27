중장년 재취업 교육 확대

삼육대학교가 대학 교육 인프라를 활용해 중장년층의 '인생 2막' 준비를 돕는다.

삼육대 백주년기념관. 삼육대 AD 원본보기 아이콘

삼육대는 서울시와 서울시평생교육진흥원이 주관하는 '서울마이칼리지' 운영대학으로 3년 연속 선정됐다고 27일 밝혔다. 서울마이칼리지는 대학의 교육 인프라를 활용해 중장년층의 직업역량을 높이고 이직·전직·창업 등 진로 전환을 지원하는 평생교육 프로그램이다.

삼육대는 이번 사업에서 서울 거주 40~60대를 대상으로 'SU-HOPE+ 중장년 직업역량 아카데미'를 운영한다. 건강·치유·환경을 결합한 통합형 교육 모델로 설계된 것이 특징이다.

정규 과정은 8주간 진행되며 자격 취득과 실습 중심으로 구성됐다. ▲웰에이징 헬스케어 ▲한방 약초학 ▲아로마관리사 2급 ▲친환경도시농업사 2급 과정 등이다. 일부 과정은 국가 등록 민간자격 취득과 연계돼 재취업과 창업에 활용도가 높을 것으로 기대된다.

일일 특강으로는 ▲통증 관리 테이핑·스트레칭 ▲헬시 쿠킹 ▲인공지능(AI) 이해와 활용 ▲스마트폰 카드뉴스 제작 ▲설거지바 만들기 등이 운영된다. 교육은 물리치료학과·간호학과·체육학과 등 관련 전공 교수진이 참여해 전문성을 높인다.

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정현철 삼육대 평생교육원장은 "중장년층이 직면한 건강 관리와 직업 전환이라는 두 가지 과제를 동시에 해결할 수 있는 맞춤형 프로그램"이라며 "대학의 우수한 인프라를 적극 활용해 4060세대가 성공적인 인생 2막을 설계하고, 지속 가능한 경제활동 기반을 마련할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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