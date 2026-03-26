신한 SOL-Bank 25-26 핸드볼 H리그 삼척경기가 26일부터 4월 12일까지 18일간 삼척시민체육관에서 개최된다.

핸드볼 리그 개최 포스터. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

신한 SOL-Bank 25-26 핸드볼 H리그는 2025년 11월 15일 서울 송파구 올림픽핸드볼경기장에서 개막식을 시작으로 남자부 6팀, 여자부 8팀이 4월 19일 정규리그 마지막 경기까지 순위 경쟁을 위해 치열한 접전을 펼치고 있다.

이번 관내에서 진행되는 경기는 남자부 12경기, 여자부 16경기 총 28경기이며, 3월 28일, 4월 2일, 4월 4일, 4월 10일은 삼척시청 여자핸드볼팀의 경기를 관람할 수 있다.

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삼척시 관계자는 "삼척에서 진행되는 핸드볼 H리그 기간 동안 핸드볼 메카 삼척의 명성을 드높이기 위해 철저히 준비하여 차질없이 리그를 진행할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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