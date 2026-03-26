작년 모빌리티 대상 수상 후일담 공유

올해 엑스포 성남시 사례 발표 요청

경기 성남시(시장 신상진)는 지난 25일 세계 최대 스마트시티 전시회인 '스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(Smart City Expo World Congress)' 대표단을 맞아 스마트도시 협력 확대 방안을 논의했다.

지난 25일 성남시청 제1회의실에서 ‘스마트시티 엑스포 월드 콩그레스’ 대표단이 성남시를 방문해 시 관계자들과 환담을 나누고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 2024년과 2025년에 이어 3년 연속 성남시를 찾은 것으로, 성남시의 스마트시티 정책과 기술력에 대한 국제적 관심을 보여주는 사례로 평가된다.

이날 시청 제1회의실에서 열린 접견에는 임종철 성남시 부시장과 엑스포를 주관하는 스페인 피라 바르셀로나(Fira Barcelona)의 우고 발렌티 사장, 알바로 페르난데스 부사장, 카티아 콜로머 비즈니스 개발 디렉터 등 대표단이 참석했다.

양측은 글로벌 스마트시티 정책 동향과 미래 비전을 공유하고, 도시 데이터 활용, 스마트 모빌리티, 디지털 행정 등 다양한 분야에서의 협력 방안을 논의하는 한편, 2025년 스마트시티 어워즈 모빌리티 분야 대상 수상 관련 후일담도 나눴다.

임 부시장은 "성남시가 2025년 스마트시티 어워즈 모빌리티 분야 대상을 수상한 것은 시민과 함께 이뤄낸 매우 자랑스러운 성과"라며 "앞으로도 세계 도시들과의 협력 네트워크를 강화하고, 지역 기업의 글로벌 시장 진출을 적극 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

우고 발렌티 사장은 "시범사업 수준을 넘어 자율주행 대중교통과 이커머스, 드론 배송 등 다양한 영역에서 전방위적으로 시민을 위한 인간 중심 서비스를 통합적으로 구현한 성남시의 사례는 매우 인상적"이라며 "도시 전반의 변화를 이끌어온 성남시의 정책 성과가 인정돼 만장일치로 대상에 선정됐다"고 밝혔다.

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이어 "오는 11월 열리는 스마트시티 엑스포에서 성남시의 모빌리티 정책을 우수 사례로 발표해주길 바란다"며 "스마트시티 엑스포를 통해 성남시와 지역 기업들의 우수 사례가 세계 도시들과 더욱 활발히 공유되기를 기대한다"고 말했다.

지난 25일 성남시청 제1회의실에서 임종철 성남시 부시장(오른쪽에서 세 번째)과 성남시 관계자들이 우고 발렌티 피라 바르셀로나 사장(가운데)을 비롯한 스마트시티 엑스포 대표단과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

성남시는 2026년 엑스포 참가를 추진하고 있으며, 선도적인 스마트 기술을 보유한 지역 기업 10곳을 선정해 전시회 참가와 해외 진출을 지원할 계획이다. 시는 2023년 처음 월드 스마트시티 어워즈에 참가한 이후 2024년 혁신 분야 본상, 2025년 모빌리티 분야 대상을 수상하며 2년 연속 국제적 성과를 이어가고 있다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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