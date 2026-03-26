평균 재산 약 22억8819만원

헌법재판관 중 가장 많은 재산을 가진 이는 오영준 재판관으로 약 42억원을 보유한 것으로 나타났다. 재판관 9인의 평균 재산은 약 24억3590만이다.

오영준 헌법재판관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정부공직자윤리위원회는 26일 관보에 2026년 공직자 정기 재산변동사항을 공개하며 이같이 밝혔다.

오영준 재판관의 신고 재산은 41억9488만원이다. 이는 전년 대비 1억2038만원 증가한 규모로, 주요 원인은 급여저축으로 신고됐다. 15억4257만 상당의 서울 서초구 반포동 아파트를 본인 명의로 보유하고 있다. 모친 역시 반포동에 현재가액이 12억1202만원인 아파트를 가지고 있다고 신고했다.

두번째로 많은 재산을 가진 이는 정정미 재판관이다. 29억6992만 원을 신고했다. 대전 서구와 중구에 아파트 두채를 보유하고 있으며, 전년 대비 2억412만 원 증가했다.

세번째 조한창 재판관은 28억8185만원이다. 서울 성동구 금호동 아파트를 보유한 조 재판관은 법무법인 퇴직금 정산과 급여저축 등으로 재산이 전년 대비 3억2910만원이 늘었다.

네번째는 김형두 재판관으로 28억282만 원이다. 9억8440만원 상당의 서울 송파구 잠실동 아파트를 갖고 있으며, 장남 아파트 임차보증금 증가 등으로 4억9227만원이 늘어 증가액 기준으로는 전체 1위다. 모친이 보유한 송파구 신천동 아파트 현재가액은 19억3400만원에 달다.

다섯째는 정형식 재판관은 25억282만원을 신고했다. 경기 성남시 분당구 아파트 등 성남시 일대 부동산 5채를 보유하고 있다. 생활비 지출 등의 영향으로 전년 대비 재산은 1503만원 줄었다.

여섯째는 김상환 재판소장으로 21억9166만 원이다. 16억4450만원짜리 부부 공동명의의 서울 서초구 반포동 아파트 등 부동산이 재산의 상당 부분을 차지한다.

일곱째는 정계선 재판관으로 19억7488만 원이다. 서울 서초구 반포동 연립주택을 본인과 배우자 명의로 각각 보유 중이며, 재산은 전년 대비 2억684만 원 늘었다.

여덟째 마은혁 재판관은 15억3244만 원을 신고했다. 경기 과천시 전답과 강원 고성군 임야 등 토지를 보유하고 있다.

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마지막은 김복형 재판관으로 8억7188만 원이다. 생활비 지출로 지난해 대비 1203만원 줄었다. 스텔라루멘 22개 등 가상자산 신고했으며, 배우자 명의 상도동 아파트가 주요 자산이다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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