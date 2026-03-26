김성환 기후에너지환경부 장관이 총 11억8900여만원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 26일 관보에 게재한 정기 재산변동사항에 따르면 김 장관의 재산 총액은 종전보다 9426만1000원 늘어난 11억8968만원으로 집계됐다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 중동 상황에 따른 에너지 절약 조치를 발표하고 있다. 2026.3.24 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

재산 항목별로 보면 토지는 본인 명의로 전남 여수시 일대 8082만원 규모를 신고했다.

건물은 지역구인 서울 노원구 상계동에 아파트를 배우자와 공동으로 소유했고, 고향인 전남 여수시 아파트의 지분, 여수시 아파트 등을 포함해 12억299만원을 집계됐다.

예금은 본인과 배우자, 자녀 명의를 합해 약 4억159만원을 신고했다.

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채무는 약 5억7700만원으로, 건물임대채무로 나타났다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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