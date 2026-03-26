트리셀, 창고형 웰니스 플랫폼 ‘파마스퀘어’ 입점

새로운 형태의 오프라인 유통 채널 확장으로 소비자 접점 확대 기대

엘앤피코스메틱의 헤어케어 전문 브랜드 트리셀(treecell)이 창고형 웰니스 플랫폼 '파마스퀘어'에 공식 입점했다고 밝혔다.

'파마스퀘어'는 지난 3월 21일 경기도 하남 1호점을 공식 오픈한 창고형 H&B 매장으로 건강기능식품, 뷰티 제품, 펫 제품과 약국이 한 공간에 구성되어 새로운 웰니스 경험을 제공하는 플랫폼이다. 다양한 카테고리의 제품을 직접 체험하고 합리적인 가격에 구매할 수 있어 3개월간의 가오픈 기간 동안 고객들의 큰 호응을 얻었던 바 있으며, 올 상반기 내 김포, 청라 등 주요 매장 오픈을 앞두고 있다.

트리셀은 독자적인 비듬 개선 성분을 함유한 '안티 댄드러프 샴푸'를 비롯해 신제품 '트리플 레이어드 헤어 미스트', 특허 기술로 단백질을 강화하는 '트리플 본딩 트리트먼트', 극손상모를 위한 워터 타입의 '포르테 앰플 트리트먼트', 8가지 천연 오일이 배합된 '리커버리 오일 에센스'까지 다채로운 헤어케어 라인업을 선보인다.

트리셀은 파마스퀘어에 공식 입점하며 최근 새로운 화두로 떠오르고 있는 오프라인 기반 웰니스 플랫폼으로 판매 채널을 확장해 더욱 다양한 고객 대상으로 브랜드를 알리는 계기를 마련하게 되었다.

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트리셀 담당자는 "이번 파마스퀘어 입점은 오프라인 유통 채널 확대 뿐만 아니라 외국인 고객 대상으로 브랜드를 더 널리 알릴 수 있는 기회가 될 것"이라며, "향후 할인 및 다양한 프로모션을 통해 적극적으로 브랜드를 전개할 계획"이라고 말했다.

lshb01@asiae.co.kr



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