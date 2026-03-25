남양주시, ‘수도권 최대’ 왕숙 도시첨단산단 투자유치설명회 성황

기업·협회·대학·투자자 등 200여 명 결집…첨단산업 거점 ‘눈도장’

경기 남양주시는 25일 서울 서초구 엘타워에서 '남양주시 기업 투자유치설명회'를 개최해 왕숙 도시첨단산업단지(이하 왕숙 도첨산단)를 중심으로 한 투자환경과 산업 경쟁력을 소개했다.

주광덕 남양주시장이 25일 서울 서초구 엘타워에서 '남양주시 기업 투자유치설명회'를 개최하고 있다. 이종구 기자 AD 원본보기 아이콘

남양주시가 처음으로 개최한 이번 설명회는 기업 대상 투자유치 행사로, 기업 관계자와 투자자, 산업협회, 대학 등 200여 명이 참석해 남양주의 새로운 산업 거점에 대한 뜨거운 관심을 입증했다.

행사는 김영록 벤처기업협회 부회장의 기조강연으로 시작됐다. 이어 주광덕 남양주시장이 직접 왕숙 도첨산단의 투자 강점을 설명했다. 주 시장은 '왜 남양주시가 미래 베이스캠프가 돼야 하는가'에 대해 설명하고 남양주시의 매력을 설명했다.

특히 우리은행, 카카오 등 이미 남양주에 투자를 결정한 앵커기업들의 실제 발표 사례는 참석자들의 이목을 집중시켰다.

김영록 벤처기업협회 부회장이 25일 서울 서초구 엘타워에서 열린 '남양주시 기업 투자유치설명회'에서 기조 연설을 하고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

사업 시행사인 한국토지주택공사(LH)는 왕숙 도시첨단산업단지 분양계획과 공급 일정, 왕숙 1·2지구, 양정역세권, 진접2지구 등 주요 개발사업 추진 현황을 소개했다.

시는 진건읍 일원에 약 120만㎡ 규모로 조성되는 왕숙 도첨산단의 핵심 경쟁력을 강조했다. 특히 △트리플 역세권·주요 고속도로 관통 등 광역 교통망 구축 △조성원가 토지 공급 및 세제 혜택 △345㎸ 남양주 변전소 구축을 통한 에너지 인프라 조성 등 기업 친화적 투자환경을 제시했다.

이날 현장에서는 내실 있는 협력 체계도 구축됐다. 한국의료기기산업협회와 경복대, 동국대, 서울과학기술대, 삼육대, 대진대, 광운대 등 협력 대학이 참여해 지자체-기업-대학 간 '지·산·학' 협력 기반을 다졌다.

남양주시가 25일 서울 서초구 엘타워에서 '남양주시 기업 투자유치설명회'를 개최하고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

아울러 경기신용보증재단, 경기동부상공회의소, LH 등 유관기관이 홍보부스를 운영해 참여자들에게 실질적인 기업 상담을 제공했다.

주광덕 시장은 "왕숙 도시첨단산업단지는 수도권 최대 규모의 미래 산업 거점으로 성장할 잠재력을 갖춘 지역"이라며 "기업이 안심하고 투자하고 성장할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않고, 기업과 도시가 함께 성장하는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

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앞으로도 시는 첨단산업협회와 대학, 민간전문가로 구성된 투자유치협력관과 함께 기업유치 기반을 확대하고, 왕숙 도첨산단을 중심으로 미래 첨단산업 생태계를 구축해 나갈 계획이다.

5개 전철, 5개 GTX. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

한편 남양주시는 현재 우리금융그룹, 카카오, 신한금융그룹 등 미래산업 대표 기업들과 총 3조3000억원 규모의 투자유치를 잇달아 성사시키며 새로운 첨단산업 투자거점으로 자리매김하고 있다. 또한 AI 인프라 확충과 산업 집적화를 이어가는 가운데 이번 설명회를 계기로 추가 기업 유치와 협력 네트워크 확대에 나설 방침이다

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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