삼성증권 "주식모으기 참여하고 혜택은 N빵"

삼성증권은 비대면 계좌를 보유한 국내 주식모으기 미경험 고객을 대상으로 오는 5월 29일까지 '주식모으기 참여하고 혜택은 N빵!' 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 '주식모으기' 또는 '상장지수펀드(ETF) 모으기' 서비스를 통해 누적 매수 금액 조건을 달성할 경우 리워드를 지급하는 방식이다. 총 3000만원의 리워드를 100만원 이상 누적 매수한 고객 수로 나눠 지급하는 구조다. 다만, 국내 주식과 국내 ETF로 제한되며, 이벤트가 끝나는 5월 29일까지 100만원 이상의 잔고를 유지해야 혜택을 받을 수 있다.

주식모으기 서비스는 투자자가 원하는 종목, 금액, 수량, 매수 주기 등을 설정하면 자동으로 매수 주문이 실행되는 적립식 투자 서비스다. 정기적으로 주식을 매수하고 싶은 고객이나, 다양한 종목에 꾸준히 투자하려는 경우, 매수 타이밍에 대한 부담 없이 자동 투자를 원하는 고객에게 적합하다.

서비스는 ▲적립할 종목 선택 ▲적립 규칙 설정 ▲최종 확인 등 간단한 절차를 통해 등록할 수 있으며, 이후 '나의 모으기 현황' 메뉴에서 누적 투자 내역과 상세 현황을 확인할 수 있다.

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삼성증권 관계자는 "주식모으기는 특정 시점에 특정 종목을 자동으로 매수하는 적립식 투자 서비스로, 누구나 부담 없이 투자 경험을 시작할 수 있어 고객들의 관심이 높다"고 말했다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 및 모바일 앱 '엠팝(mPOP)'에서 확인할 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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