"中, 日에 대한 위압적 조치 강화해"

일본이 내달 공표할 2026년 외교청서 원안은 중국과의 관계에 대해 '가장 중요'에서 '중요한 이웃 나라'로 격하된 것으로 전해졌다.

24일(현지시간) 일본 교도통신, 마이니치신문 등 보도에 따르면 일본 정부는 2026년판 외교청서에서 중국과의 관계에 대한 표현의 격을 2025년판보다 낮췄다. 또 외교청서는 중국에 대해 일본과의 여러 현안과 과제가 있다고 기술했다.

시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 10월 경주에서 열린 중일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 다카이치 사나에 총리의 '대만 유사시 개입' 발언 이후 중국의 움직임에 대해서는 "일본에 대해 일방적 비판이나 위압적 조치를 강화하고 있다"고 지적했다.

해당 발언 이후 중국 정부의 조치에 대한 기술도 증가했다. 구체적으로는 중국 항공모함 함재기가 일본 자위대 전투기에 대해 레이더를 조사한 사건, 일본만을 대상으로 한 희토류 수출 규제 강화 등이 있다.

외교청서는 다카이치 총리의 대만 유사시 발언에 대해 쉐젠 오사카 주재 중국 총영사가 사회관계망서비스(SNS)에 올린 '목을 벨 수밖에 없다' 글도 부적절하다는 비판을 제기했다. "일본 정부는 중국과 대화에 열려있고 문을 닫는 일은 하지 않는다"는 언급도 있었다.

중국이 국제연합(UN)을 통해 각국에 일본에 대한 비판을 지속하면서, 일본 정부의 입장과 올바른 사실관계를 밝혀 각국의 이해를 얻는 게 중요하다고도 강조했다. 중국이 펴는 정보전에 대한 대책 마련도 촉구했다.

마이니치신문에 따르면 2026년판 외교청서가 대상으로 삼는 기간은 지난해 1~12월이다. 다만 중국의 수출규제 등에 대한 내용은 올해 1~2월에 벌어진 사건도 포함했다.

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모테기 도시미쓰 외무상은 내달 하순 외교청서를 각의에 보고해 정식 공표할 방침이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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