경기 안산시(시장 이민근)는 '제22회 안산국제거리극축제'를 앞두고 지난 23일 사전 현장점검을 실시했다고 24일 밝혔다.

안산시(시장 이민근)가 '제22회 안산국제거리극축제'를 앞두고 지난 23일 사전 현장점검을 실시하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이민근 안산시장은 문화체육관광국장 등 관계 공무원과 함께 축제장을 점검하고, 시민들이 안전하고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 준비 상황을 꼼꼼히 확인했다.

시는 올해 썬큰광장의 관람석 개선을 위해 야외스탠드 정비와 그늘막, LED 경관조명 설치 공사를 진행하고 있다. 또한 어린이·청소년 공간으로 조성될 물놀이광장에는 재미꼴롱정글짐, 박스미로, 드림벌룬, 거리미술 포토존, 숲속쉼터 등 다양한 체험 시설을 마련한다.

아울러 물의광장 가장자리에 위치한 신안산선 공사 구간에 대해서는 가림막 철거와 원형 복원 공사를 진행할 예정이다.

안산시는 이번 점검에 이어 행사 전 공연무대와 시설물, 부스 등 축제 현장 전반에 대한 합동점검을 추가로 실시할 계획이다.

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이민근 안산시장은 "안산국제거리극축제는 수십만 관광객이 찾는 안산의 대표 문화 행사인 만큼 안전관리와 관람 편의성 확보에 만전을 기하겠다"며 "방문객 모두가 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 협조를 당부드린다"고 말했다.

안산시(시장 이민근)가 '제22회 안산국제거리극축제'를 앞두고 지난 23일 사전 현장점검을 실시하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

한편, 올해 22회째를 맞는 안산국제거리극축제는 오는 5월 1일부터 3일까지 안산문화광장 일원에서 개최되며, 다채로운 거리공연을 선보일 예정이다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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