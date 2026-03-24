아이디어 발굴부터 발표까지

각 단계별 창업 교육 지원



경남 창원특례시는 창원형 교육발전특구 사업의 일환으로 관내 특성화고 학생들의 창업 역량 강화를 위한 「특성화고 '야! 너두, 모두의 창업' 프로그램」을 운영하고 있다.

특성화고 창업 프로그램 운영 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 오는 4월 3일까지 창업 아이디어 경진대회를 열면서 AI·IoT 등 산업환경 변화에 대응해 학생들이 창의적인 아이디어를 발굴하고 창업을 진로로 탐색할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

시는 3월 17일부터 4월 3일까지 경남관광고, 마산공고, 창원기계고, 창원공고, 한일여고, 경남전자고 등 관내 6개 특성화고를 대상으로 '찾아가는 아이디어 리그'를 운영하고 있다. 학교를 직접 방문해 창업 특강, 아이디어 발굴, IR 발표자료 제작 교육 등을 진행하고 있으며, 학교별 우수 2개 팀을 선발해 멘토링을 지원한다.

이후 선발된 12개 팀은 4월 14일 열리는 창업 아이디어 경진대회에 참가해 발표와 심사를 통해 우수팀이 선정될 예정이다. 행사 당일에는 기업 인사담당자가 참여하는 진로·취업 상담도 함께 진행된다.

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정순길 자치행정국장은"이번 프로그램을 통해 특성화고 학생들이 창업을 새로운 진로 선택지로 인식하고, 산업 변화에 대응할 수 있는 창의적 문제 해결 역량을 기르는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 창원형 교육발전특구 사업을 통해 지역 산업과 연계한 다양한 진로 교육 프로그램을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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