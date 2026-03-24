아모제푸드, 유러피안 프리미엄 델리 브랜드 ‘시티마르쉐’ 현대백화점 압구정본점 오픈

토탈 외식 문화 기업 아모제푸드㈜(대표 신희호)가 유러피안 프리미엄 델리 전문 브랜드 시티마르쉐(city marche)'를 오는 3월 24일 현대백화점 압구정본점에 새롭게 선보인다.

시티마르쉐 현대백화점 압구정본점은 국내산 지역 산지의 제철 식재료와 신선한 원재료를 기반으로, 감각적이며 프리미엄한 델리 메뉴 구성을 바탕으로, 일상 속에서 보다 맛있고 균형 있게 즐길 수 있는 식사 경험을 제안하는 브랜드로, 현대백화점 판교점과 현대백화점 충청점에 이어 주요 핵심 상권으로 확장을 이어가고 있다.

시티마르쉐 현대백화점 압구정본점은 기존 매장 대비 프리미엄 메뉴 라인업을 강화한 것이 특징이다. 특히 상위 0.1% 프리미엄 한우, 최고 등급 1++9 미경산 암소 한우를 저온 조리한 로스트 비프 메뉴를 새롭게 선보인다.

해당 메뉴는 시티마르쉐 현대백화점 본점에서 미경산 한우 특유의 곱고 부드러운 육질과 진한 풍미를 강조한 것이 특징이다. 미경산 한우는 출산 경험이 없는 암소 한우로 근육 조직 손상이 적어 육질이 섬세하고 고소한 맛이 뛰어난 것으로 알려져 있다.

이와 함께 시티마르쉐 현대백화점 압구정본점에서는 기존 델리 메뉴 구성에 더해 프리미엄 샐러드 메뉴도 함께 운영한다. 국내에서 수경재배 된 스마트팜의 유러피안 채소를 가득 담은 Bowl(보울) 샐러드 메뉴를 중심으로, 건강한 식사를 선호하는 고객층까지 폭넓게 아우를 계획이다.

대표적으로 한우 치폴레 타코 보울, 프렌치 프레쉬 살몬 보울, 이탈리안 치킨 보울 등 다양한 프리미엄 샐러드 보울 메뉴와 함께, 햄버그 스테이크 오므라이스, 돈카츠 오므라이스 등 든든한 식사 메뉴를 함께 구성해 고객의 취향과 라이프스타일에 맞춘 선택이 가능하도록 했다.

간편하게 즐길 수 있는 델리 메뉴도 다양하게 준비했다. 불고기 퀘사디아, 베이크 치킨롤, 포레스트 머쉬룸 햄버그 스테이크, 새우 튀김 등 다채로운 메뉴 구성을 통해 간편한 한 끼 식사부터 가족이나 모임을 위한 메뉴까지 폭넓은 수요를 충족할 예정이다.

현대백화점 판교점과 충청점에 이어 운영되는 '더에너주스바(The EnerJuice Bar)' 또한 주목할만한 점이다. 매일 아침 신선한 과일을 직접 손질하고, 주문 즉시 갈아 제공하는 생과일 주스를 통해 보다 신선하고 건강한 음료 경험을 제공한다. 에너지 그린, 파워 비타민, 트리플 레드 등 블렌딩 주스와 오렌지, 자몽 등 생과일 주스까지 다양한 구성으로 운영된다.

시티마르쉐는 특정 메뉴 카테고리에 한정되기보다 간편한 한 끼 식사부터 가족이나 모임을 위한 특별한 메뉴와 신선한 음료까지 자연스럽게 이어지는 델리형 식문화를 제안하는 브랜드로, 현대백화점 압구정본점에서는 국내 지역 산지와 제철 식재료를 활용한 프리미엄 메뉴와 건강 지향 메뉴를 함께 구성해 보다 확장된 고객 경험을 제공할 계획이다.

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아모제푸드 관계자는 "시티마르쉐 현대백화점 압구정본점은 시티마르쉐의 프리미엄 브랜드 가치를 보다 강화한 매장으로, 최고 등급 한우를 활용한 로스트 비프와 프리미엄 베지 메뉴를 통해 차별화 된 메뉴 경쟁력을 확보했다"며, "앞으로도 고객의 다양한 라이프스타일에 맞춘 프리미엄 델리 브랜드로 지속 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

lshb01@asiae.co.kr



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