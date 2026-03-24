신활력사업 기반 4개 팀 공동 판매… 온라인 판로 확대 및 브랜드 인지도 강화

경남 합천군 농업기술센터는 관내 가공업체 4개 팀이 합천유통㈜에서 라이브커머스 공동 판매 방송을 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 라이브커머스에는 삼산골푸드, 송가네 반점, 고소한 마을, 올탁 등 4개 팀이 참여했으며, 농촌 신 활력 사업 추진 과정에서 구축된 네트워크를 기반으로 공동 기획·운영됐다.

합천 지역 4개 팀, 라이브커머스 공동 판매 진행 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

참여 팀들은 각자의 대표 상품을 실시간으로 소개하고, 소비자와의 소통을 통해 제품의 특징과 생산 과정 등을 상세히 전달하는 등 현장감 있는 판매를 이어갔다. 이를 통해 온라인 유통 채널을 활용한 새로운 판로 가능성을 확인하는 계기가 됐다.

특히 이번 행사는 합천유통 내에서 진행되어 안정적인 방송 환경 속에서 원활하게 운영됐으며, 참여 팀 간 협업을 통한 시너지 효과도 기대된다.

황세경 삼산골푸드 대표는 "농촌 신 활 역사 업을 통해 인연을 맺은 참여 팀들과 함께 라이브커머스를 진행하게 되어 뜻깊다"며 "이번 방송이 원활히 진행될 수 있도록 장소를 지원해 준 농업 유통 과에 감사드린다"고 전했다. 이어 "앞으로도 온라인 판매를 통해 더 많은 소비자에게 합천 농식품의 우수성을 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한호상 합천군 농업기술센터 소장은 "농촌 신 활 역사 업을 통해 형성된 협업이 실제 판매 활동으로 이어지고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 라이브커머스 등 다양한 온라인 유통 채널을 적극적으로 활용해 농식품 판로 확대를 지속해서 지원하겠다" 고 밝혔다.

AD

한편, 합천군은 농식품 경쟁력 강화를 위해 온라인 쇼핑몰 운영, 라이브커머스 지원, 홍보·마케팅 등 다양한 유통·판매 활성화 사업을 추진하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>