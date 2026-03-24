산업부, '중동상황 대응본부' 일일브리핑

나프타 수급상황 보고·매점매석 금지 등

정부가 국내 나프타(납사) 부족에 대응하기 위해 나프타에 대한 수출 제한조치를 이번주 중 시행하기로 했다. 국내 정유사가 해외에 수출하는 나프타 물량이 국내에 공급되도록 하기 위한 취지다.

24일 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 정부세종청사에서 열린 '중동상황 대응본부' 일일브리핑을 통해 "중동상황 장기화에 대비해 나프타의 수급을 조정하는 방안을 준비하고 있다"며 "이번주 중 수출제한과 생산·도입량 보고·매점매석 금지 등이 포함되는 관련 조치의 행정절차를 진행할 예정"이라고 말했다.

24일 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장이 정부세종청사에서 열린 '중동상황 대응본부' 일일브리핑하고 있다. 산업부 AD 원본보기 아이콘

산업부는 이번 조치 시행 시 석유화학기업의 셧다운 우려를 완화할 수 있을 것으로 판단하고 있다. 양 실장은 "나프타는 정유사에서 주로 수출하는데 수출을 제한해 국내 석화 중심기업에 공급하면 석화기업의 가동률 높이는 데 도움이 될 것"이라며 "이와 함께 납사 대체 수입을 지원하는 예산을 추가경정예산에 반영하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

산업부는 호르무즈 봉쇄와 보험 적용 거부로 철강 수출이 차질 발생해 인근 항구 하역, 육상운송 등의 방안 검토하고 있다. 다만 의약품은 대부분 항공운송으로 현재까지 파악된 물류 피해는 없는 상황이다.

세탁기 등 대형가전의 경우 내·외자재를 구성하는 폴리프로필렌(PP)이나 합성수지(ABS) 등 석유화학 기반 소재가 영향받을 것으로 우려하고 있다. 그 외 주요 부품인 알루미늄은 전량 중국 수입으로 특별한 문제 없는 것으로 파악하고 있다.

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정부는 민·관 합동 소재·부품·장비 수급대응 지원센터를 가동 할 계획이다. 범부처 중동 상황 수급애로 전담 대응 창구를 통해 중동 고의존 품목과 석유·나프타 등 수급 차질에 따른 전방산업 영향 품목의 수급 애로를 집중적으로 관리할 방침이다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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