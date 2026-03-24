익산시는 농업인의 생명과 안전을 보호하기 위해 첨단 기술을 활용한 안전망 구축한다. 익산시 제공 AD 원본보기 아이콘

익산시가 농업인의 생명을 보호하고 안전을 도모하기 위해 첨단 기술을 활용한 안전망 구축한다.

익산시는 오는 25일부터 4월 3일까지 '사물인터넷(IoT) 기반 스마트 생활안전 서비스 구축 사업' 신청을 받는다.

이번 사업은 중소형 트랙터에 사물인터넷(IoT) 안전 단말기를 설치해 실시간 사고 감지 체계를 구축하는 방식으로 운영된다.

작업 중 농기계 전복이나 추락 등 이상 상황이 발생하면 단말기가 이를 즉시 감지해 위치 정보와 사고 상황을 보호자와 익산시 CCTV 통합관제센터에 자동으로 전송한다.

이를 통해 사고 발생 직후 신속한 구조와 초동 대응이 가능해 골든타임 확보에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

사업 참여를 희망하는 농업인은 읍면 행정복지센터에 방문해 신청하면 된다. 익산시 스마트정보과와 농업기술센터는 사업 안내와 홍보 등을 통해 농업인의 참여를 지원할 예정이다.

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익산시 관계자는 "농기계 사고는 인적이 드문 곳에서 순간적으로 발생하는 경우가 많아 인명 피해로 이어질 수 있다"며 "IoT 단말기 지원을 통해 농업인들이 보다 안전한 환경에서 영농에 집중할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



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