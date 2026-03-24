업스케이프. KG컴퍼니 제공 AD 원본보기 아이콘

밴드 업스케이프(UPSCAPE)가 신곡 '배드 초이스(Bad Choice)'를 23일 공개했다.

'배드 초이스'는 같은 실수를 반복하는 인간 심리를 다룬 곡이다. 강렬한 록 사운드에 메시지를 결합했다. 옳은 것을 알면서도 잘못된 선택을 하는 순간의 감정과 갈등을 담았다.

하드록 기반 기타 리프를 중심으로 전개한다. 클래식 록의 에너지와 현대적인 사운드를 결합했다. 기타 톤과 리듬 섹션이 조화를 이룬다.

곡을 작업한 원상우 프로듀서는 클래식 록을 현대적으로 풀어냈다. 원 프로듀서는 "누구나 잘못된 선택인 줄 알면서도 선택하는 순간이 있다"며 "인간적인 약함과 욕망을 이야기하는 노래"라고 밝혔다.

업스케이프는 곡마다 객원 보컬을 초대하는 프로젝트형 록 밴드다. 이번 곡에는 '싱어게인4' 10호 가수로 활동한 이자헌이 참여했다. 업스케이프는 멜로딕 하드록을 지향한다.

AD

연주는 원상우, 이지성, 이혜원, 김진희, 민경환·이동수 등 세션 연주자들이 맡았다. 이들은 클래식부터 재즈까지 다양한 음악적 배경을 갖췄다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>