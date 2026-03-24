알리익스프레스, 봄철 직구 136개 상품 안전검사…18개 부적합 제품 판매 차단

학용품·완구·의류 점검…87% 기준 충족

수입협회·시험기관 협력…선제적 안전관리 강화



알리익스프레스가 한국수입협회와 협력해 봄철 해외직구 수요가 늘어나는 품목을 대상으로 사전 안전 점검을 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 조치는 해외직구 상품 관리 수준을 높이고 플랫폼 내 판매 제품의 안전성을 강화하기 위해 진행됐다. 점검 대상은 어린이 학용품과 완구, 새학기 관련 제품, 간절기 의류 등 계절 수요가 높은 136개 상품이다.

검사는 국내 공인 시험검사기관 7곳(KTR, KCL, KTC, KATRI, KOTITI, FITI, SGS)이 참여해 물리적 안전성과 유해물질 포함 여부 등을 종합적으로 확인하는 방식으로 이뤄졌다.

그 결과 전체의 약 87%에 해당하는 118개 제품은 국내 기준을 충족했으며, 나머지 18개 제품은 기준에 미치지 못해 즉시 판매가 중단됐다. 또한 동일 제품이 다시 등록되지 않도록 플랫폼 내 차단 조치도 병행됐다.

이번 점검은 양측이 2024년 9월 체결한 업무협약(MOU)을 기반으로 추진된 것으로, 민간 협회 및 시험기관과 협력해 상품 관리 체계를 지속적으로 개선하려는 목적을 담고 있다.

알리익스프레스 관계자는 "믿고 이용할 수 있는 해외직구 플랫폼으로서, 소비자를 대신해 상품 안전을 확보해야 할 책임을 인식하고 있다"며 "한국수입협회와의 협력을 통해 계절별 주요 품목에 대한 안전성 검사를 선제적으로 진행하고, 보다 안전한 쇼핑 환경을 제공하기 위해 상품 관리 기준을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

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알리익스프레스는 앞으로도 한국수입협회와 협력해 계절별 수요가 높은 해외직구 상품을 대상으로 정기적인 안전성 검사를 이어가고, 소비자 보호를 위한 사전 예방형 안전관리 체계를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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