누리하우스, 62억 규모 ‘K-뷰티 전문 벤처펀드’ 결성

투자·마케팅·유통 통합 지원

K-뷰티 브랜드에 투자와 글로벌 마케팅, 유통을 원스톱으로 지원하는 전용 벤처펀드가 결성됐다. 아이디어, 상품성은 충분하지만, 자금·마케팅 실행력·유통 접근성이 부족한 K-뷰티 인디 브랜드들이 빠르게 성장할 수 있도록 돕기 위한 펀드다.

누리하우스는 '헬리오스 누리공방 벤처투자조합 제1호'를 성공적으로 결성했다고 24일 밝혔다. K-뷰티에 대한 높은 이해도를 보유한 전략적 투자자(SI) 및 주요 기관(LP)이 출자자로 합류했으며, 지난해 10월 결성 개시 후 5개월 만에 목표 금액 62억원 모집이 완료됐다.

이번 펀드는 투자 집행 즉시 누리라운지(마케팅 플랫폼)·누리글로우(글로벌 유통 인프라)와 연동되는 '실행 일체형 구조'를 채택한 것이 핵심이다. 투자받은 브랜드는 누리하우스의 전사 인프라에 즉각 통합돼 미국 유통 채널 진입 지원을 패키지로 제공받는다. 또 누리라운지의 50만여 크리에이터 데이터베이스(DB)와 캠페인 퍼포먼스 데이터가 직접 투자 브랜드에 적용되며 글로벌 유통 인프라를 통한 해외 진출 루트 또한 확보된다.

누리하우스는 올 상반기 중 펀드를 기반으로 한 첫 브랜드 투자를 집행하며, K-뷰티 분야 전문 벤처캐피털 및 글로벌 파트너사와의 협업을 단계적으로 확대할 계획이다. 올해 하반기부터는 투자 브랜드의 미국·동남아 시장 내 실전 캠페인 성과를 공개할 예정이다.

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백아람 누리하우스 대표는 "K-뷰티 브랜드들이 스스로 글로벌 시장을 개척하고 성장 기회를 공정하게 나누는 구조를 만들고, 자본·콘텐츠·크리에이터·브랜드가 선순환하는 플랫폼 생태계를 통해 국내 뷰티 산업 전반에 새로운 성장 모델을 제시하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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