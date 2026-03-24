아이폰 해킹용 도구 확산 중

인터넷 기록·사진 등 갈취할 수도

구형 아이폰을 손쉽게 해킹할 수 있는 소프트웨어 도구가 온라인에 공개되면서 악용 우려가 커지고 있다.

23일(현지시간) 미국 정보기술(IT) 전문매체 테크크런치에 따르면 아이폰 해킹용 도구인 '다크소드'(DarkSword)의 최신 버전이 최근 개발자 코드 공유 사이트 '깃허브'(GitHub)를 통해 공개됐다. 다크소드는 아이폰·아이패드 등에서 개인정보를 빼내기 위해 설계된 해킹 도구다. 이 도구는 짧은 시간 안에 기기를 감염시켜 비밀번호와 사진, 메신저 기록, 인터넷 기록 등을 빼내는 데 주로 사용된다. 특히 2024년 출시된 iOS 18 등 구형 운영체제(OS) 기기를 공격 대상으로 삼는 것으로 분석됐다.

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문제는 구형 운영체제를 사용하는 아이폰 이용자가 적지 않다는 점이다. 애플의 지난 2월 조사에 따르면 전 세계 아이폰의 34%와 아이패드의 43%가 iOS 18이나 그보다 오래된 OS를 쓰고 있다. 애플의 전체 활성 기기가 25억 대임을 고려하면 해킹 위험에 놓인 기기가 최소 수억대에 이를 것으로 추정된다.

모바일 보안업체 아이베리파이의 마티아스 프릴링스도르프 공동창업자는 이 해킹 도구에 대해 "별다른 설정 없이 작동하며 iOS에 대한 전문지식이 전혀 필요하지 않다"고 지적했다. 해당 도구가 깃허브에 공개된 것과 관련해 "확산을 막을 수 없다"며 "범죄자들이 이 기술을 활용하기 시작할 것이라고 예상해야 한다"고 경고했다.

논란이 일자 애플 측은 해당 취약점을 인지하고 있으며 최신 OS를 적용할 수 없는 구형 기기를 위한 긴급 업데이트를 최근 배포했다고 밝혔다. 그러면서 "소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것이 애플 제품 보안을 지키기 위해 할 수 있는 가장 중요한 조치"라고 강조했다.

한편 국내에서도 구형 아이폰에 대한 인기는 꾸준히 이어지고 있다. 최신 기종보다 성능은 떨어지지만, 구형 아이폰 카메라 특유의 따뜻한 색감과 낮은 화질이 젊은 층 사이에서 오히려 감성적인 요소로 주목받고 있기 때문이다. 여기에 최신 스마트폰 가격이 높아지면서 상대적으로 저렴한 기기를 찾는 수요도 영향을 미치고 있다.

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실제로 국내 중고거래 플랫폼에서는 아이폰 6 등의 거래가 꾸준히 이뤄지고 있다. 또 부드럽고 따뜻한 색감으로 알려진 아이폰 X·XS 시리즈는 '서브 카메라' 용도로 활용되는 사례도 적지 않다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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