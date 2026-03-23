김진아 제2차관 긴급 회의 소집

안전 공지 수시 전파…출국·대피 권고

중동 지역 내 군사적 긴장이 고조되면서 정부가 해당 지역에 체류 중인 우리 국민과 기업들을 대상으로 대피 권고를 내렸다.

김진아 외교부 제2차관이 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 보고하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

23일 외교부에 따르면 김진아 제2차관은 이날 오후 재외국민보호대책본부 회의를 긴급 소집해 중동 내 주요 에너지 시설 현황을 파악하고, 인근 지역 우리 국민의 안전 확보를 위한 재외공관·유관 부처의 총력 대응을 당부했다.

김 차관은 최근 미국이 이란 측에 48시간 내 호르무즈 해협을 개방하지 않을 경우 이란 내 발전소를 파괴하겠다고 경고한 점을 언급하면서 "역내 에너지 관련 시설을 면밀히 파악하고 해당 지역과 인근에 계신 우리 국민과 진출 기업 현황을 확인해달라"고 강조했다.

이어 "가용한 모든 채널을 최대한 활용해서 안전 공지를 수시로 전파하고, 계속해서 강력하게 출국 또는 대피를 권고하라"고 덧붙였다.

이에 대해 각 공관은 관련 동향을 예의주시하면서 유사시 신속한 대피와 철수를 적극적으로 지원하는 등 우리 국민의 안전을 더욱 철저히 확보해 나가겠다고 했다.

주이라크대사관은 이날부터 이틀간 현지 체류 주재원 등 20여명이 인근국으로 대피할 예정이라며 이라크 정부·국경검문소를 접촉해 협조를 요청하는 등 이들의 출국을 지원하겠다고 밝혔다.

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한편 김 차관은 현 중동 상황이 국내 에너지 수급 등 경제 전반에 미치는 영향도 매우 중요하다며 유관 부처·기관 간 협조 체계를 통해 대비 태세를 한층 강화해 나가자고 강조했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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